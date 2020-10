Schianto in autostrada per il cantante, morto l’amico che viaggiava al suo fianco

Un terribile incidente che purtroppo è costato la vita a un uomo di 60 anni, Stefano Cardella. A quanto si apprende lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri mercoledì 14 ottobre poco dopo le 18 sull’autostrada A19 in direzione di Catania. Precisamente al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini.

L'incidente ha interessato un furgone e un 'auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Secondo la ricostruzione, l'auto, una Porsche Cayenne, era ferma sulla corsia di emergenza ed è stata centrata dal furgone. A bordo della Porsche, c'era il cantante neomelodico Daniele De Martino, accompagnato dal 60enne palermitano Stefano Cardella, che sarebbe lo zio del ragazzo secondo il Messaggero un amico secondo altre testate locali, che purtroppo ha perso la vita.















L'altro passeggero di 25 anni, è stato portato in elisoccorso all'ospedale S. Elia di Caltanissetta, le sue condizioni sembrano ancora gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Ferito, in maniera lieve, anche Daniele De Martino per il quale è scattato il protocollo del pronto soccorso ed è stato sottoposto a vari accertamenti. Sul posto, poco dopo l'impattom è giunta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, due ambulanze, e l'elisoccorso, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas.















Pesanti le ripercussioni sul traffico. Una lunga fila, di oltre due chilometri in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell'incidente, con la corsia in direzione Catania bloccata per alcune ore, solo in tarda serata il traffico ha ripreso normalmente. Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Daniele De Martino, che in Sicilia è cantante amato e apprezzato, arrivano direttamente dalla sua pagina Facebook, attraverso la quale il manager ha rassicurato i fan sulle condizioni del cantante palermitano.















«Daniele ha avuto un incidente, ma state tranquilli perché le sue condizioni sono stabili e sta bene – scriveva ieri sera la pagina ufficiale -. Purtroppo la persona che stava seduta a fianco non ce l’ha fatta». In un secondo post la pagina scrive: «Daniele verrà operato oggi pomeriggio, ma state tranquilli ritornerà più forte di prima».

