“Pericolo tossine”. Prodotti ritirati dal mercato: la decisione del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi formaggi freschi e latticini del Caseificio Pascoli per il rischio chimico per la presenza di aflatossine M1, micotossine prodotte da specie fungine appartenenti alla classe degli Ascomiceti (genere Aspergillus), Fusarium, oppure da altre muffe, altamente tossiche e tra le sostanze più cancerogene esistenti.

Sono interessati nove lotti di prodotti tra squacquerone, squacquerone di Romagna Dop, ricotta di siero, nuvola di latte, bucciatello del Rubicone, bazzotto di Romagna semitenero e casatella venduti in diversi formati e grammature. Ecco i lotti segnalati dal Ministero della Salute. (Continua a leggere dopo la foto)















Squacquerone, lotto SR111/3B/02 con scadenza 16/10/2020 in vaschette da 2×800 g; Squacquerone di Romagna Dop, lotto SR111/1/02 con scadenze 16/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020 in vaschette da 350 g, 800 g, 2×800 g e 4×800 g; Squacquerone di Romagna Dop, lotto SR111/2/02 con scadenze 14/10/2020, 15/10/2020, 16/10/2020 e 17/10/2020 in vaschette da 300 g, 350 g, 800 g e 2×800 grammi. (Continua a leggere dopo la foto)















Squacquerone di Romagna Dop, lotto SR111/3/02 con scadenze 16/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020 in vaschette da 350 g, 800 g e 2×800 grammi; Ricotta di siero, lotto SR111/6/02 con scadenze 11/10/2020, 17/10/2020, 18/10/2020, 20/10/2020 e 21/10/202 in forme intere; Nuvola di latte, lotto SR111/5/02 con scadenza 15/10/2020 in forme intere; Bucciatello del Rubicone, lotto SR111/4/02 con scadenza 20/10/2020 e 23/10/2020 in forme intere. (Continua a leggere dopo la foto)









Bazzotto di Romagna semitenero, lotto SR111/2B/02 con scadenza 20/10/2020 e 22/10/2020 in forme intere; Casatella, lotto SR111/1C/02 con scadenza 16/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020 in vaschette da 300 g, 350 g, 800 g e 2×800 grammi. I formaggi e i latticini richiamati sono stati prodotti dal Caseificio Pascoli Srl a Savigliano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena nello stabilimento di via Rubicone Dx n 220.

Il richiamo dal sito ufficiale del ministero della Salute

