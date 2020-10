Distanziamento sociale? Ecco cosa fanno questi anziani pugliesi. La foto ‘vola’ in tutta Italia

Aumentano i contagi da Coronavirus, arrivano nuove limitazioni e si diffonde sempre più l’insofferenza per tutte le disposizioni anti-Covid. Per fortuna, però, ci sono anche delle eccezioni, dei comportamenti virtuosi da prendere come esempio. In un momento in cui nascono gruppi “No mask”, contrari all’uso della mascherina e c’è addirittura chi parla di dittatura sanitaria, per non parlare di chi sospetta dell’efficacia del prossimo vaccino, fa quasi scalpore la notizia che arriva da Gravina in Puglia, provincia di Bari.

Mentre molti hanno puntato i riflettori sui più giovani, considerati responsabili della diffusione del Covid nelle ultime settimane tramite assembramenti e movida, il sindaco di questa cittadina ha voluto immortalare alcuni anziani, divenuti dei protagonisti in positivo. Ebbene proprio da loro, che in un primo momento erano i più esposti al pericolo e comunque restano la parte più fragile della società, arriva una lezione buona per tutti, un segnale di saggezza e buon senso.















Stiamo parlando di un gruppo di amici che erano soliti riunirsi in piazza per parlare e stare insieme. Le disposizioni sul distanziamento ed il divieto di assembramenti non hanno impedito a questi amici di continuare a ritrovarsi, stavolta però rispettando tutte le regole in vigore. "A volte – ha spiegato il sindaco di Gravina Alesio Valente nel post corredato da una foto più che esplicita – capita anche di trovare delle gratificazioni… e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere! Basta osservare le regole!".















Sembra una pubblicità progresso, in realtà è solo il comportamento di persone assennate, che comprendono la gravità del momento e non si lamentano come invece fanno molti, anche giovanissimi. "C'è chi l'ha capito – ha proseguito il Primo Cittadino – come questo gruppo di anziani. Ieri sera li ho incontrati per caso, in piazza della Repubblica, durante i controlli con i nostri vigili. Erano disposti esattamente come li ho fotografati. Mi sono fermato e li ho ringraziati per il buon esempio". Un esempio che merita di essere seguito da tutti.









Altro che complottisti e “No Mask”, basti pensare che ci sono persone che sono convinti che i morti per Covid “sono stati ammazzati apposta” e che nelle bare di Bergamo ci fossero dei clandestini morti in mare. Insomma di tutto e di più, farneticazioni deliranti che si scontrano, fortunatamente, contro l’esempio di tante persone che rispettano le regole, proprio come questo gruppo di anziani, che sembrano quasi dire: “Beh, che c’è di strano? Non ci vuole poi molto per rispettare la legge…”.

