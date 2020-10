“Addio Manuel”. 19 anni, la sua vita è finita su una strada: l’auto si è disintegrata

La notizia si è diffusa in pochi minuti e un velo di dolore è sceso sul paese di Trescore Balneario, lingua di terra in provincia di Bergamo dove tutti si conoscono e gioie e paura corrono sulla stessa pelle. Aveva solo 19 anni Manuel Cremaschi, viso solare che in paese tutti amavano. La sua vita sé conclusa quando il sole ancora dormiva, tra la notte di sabato e con le luci della domenica ancora lontane.

Per cause ancora da accertare Manuel Cremaschi è stato protagonista di uno spaventoso incidente automobilistico che non gli ha lasciato scampo. A quanto riporta l'Eco di Bergamo, il giornale diventato tristemente famoso durante i mesi di lockdown per le pagine di necrologi pubblicate, era da poco passata la mezzanotte quando Manuel Cremaschi avrebbe perso il controllo della propria vettura, che è finita contro il muro di un'abitazione lungo via Nazionale.















Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 ma per Manuel non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati. Le ambulanze se ne sono andate via a luci spente. I rilievi delle forze dell'ordine avrebbero escluso il coinvolgimento di altre vetture nell'incidente: non si sa ancora per quale causa il giovane abbia perso il controllo della sua Clio.















Manuel Cremaschi lascia la mamma, il papà e due sorelle. Dopo essersi diplomato come parrucchiere a Endine aveva iniziato a lavorare nell'impresa edile del padre, che al quotidiano locale "L'Eco di Bergamo" lo ha ricordato come "un ragazzo d'oro, bravissimo". Grande il dolore anche sui social network della località termale della Bergamasca, dove in tanti hanno fatto le loro condoglianze alla famiglia del ragazzo.











“Ti ho visto crescere”, ha scritto qualcuno degli utenti. Sui social resta anche traccia delle foto del giovane, che avrebbe compiuto 20 anni tra poco, a novembre. Un ragazzo come tanti, appassionato di fitness e con tanti amici. Amici che hanno fatto quadrato intorno alla famiglia di Manuel Cremaschi, al quale oggi martedì 13 ottobre, il suo paese darà l’addio. Un addio composto, silenzioso, come il dolore di queste ore.

