Giada muore sulla strada, davanti al fidanzato. E cade in un dirupo, aveva 22 anni

Un momento di distrazione, forse la velocità o una curva presa male. Niente che possa importare davvero. Perché quello che resta è la morte di una ragazza di 22 anni, alla quale un terribile incidente ha strappato la vita. È successo nel pomeriggio di ieri 11 ottobre sulla stada statale 613 Lecce-Brindisi, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per la zona industriale.

Giada Malerba era in sella ad una Mv Augusta Brutale 910, insieme al fidanzato, il 32enne Vittorio Verardi, anch'egli di San Pietro Vernotico. Drammatica la dinamica, a quanto si apprende la moto avrebbe impattato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli: il ragazzo è stato sbalzato per terra, mentre la ragazza sarebbe finita in un dirupo. Sul posto la polizia stradale, per i rilievi del caso, i carabinieri ed i vigili del fuoco del comando di Brindisi oltre ai sanitari del 118. La giovane è morta sul colpo.















Il 32enne è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Perrino. Le sue condizioni sono gravi. La strada è stata subita chiusa al traffico ma riaperta intorno alle 18:30 al termine delle operazioni. Scene di strazio quando i parenti sono arrivati sul posto. La salma della 22enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria.















Un incidente che ricorda quello avvenuto nei giorni scorsi alle porte di Pescasseroli, in un terribile incidente ha perso la vita Antonella Venditti, 32 anni, centaura originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Stava facendo un giro con i suoi amici centauri, tra di loro, alla guida della propria moto, anche il giovane che sarebbe dovuto diventare suo marito.











Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte soccorritori e uomini delle forze dell’ordine arrivati a Gioia Vecchio. Numerose le persone che si sono fermate preoccupate per quanto accaduto. Sul posto la disperazione dei centauri amici di Venditti e del suo compagno.

