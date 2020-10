Tragedia alle porte di Pescasseroli, in un terribile incidente ha perso la vita Antonella Venditti, 32 anni, centaura originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Stava facendo un giro con i suoi amici centauri, tra di loro, alla guida della propria moto, anche il giovane che sarebbe dovuto diventare suo marito. Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte soccorritori e uomini delle forze dell’ordine arrivati a Gioia Vecchio.

Sul posto i sanitari del 118 nulla hanno potuto fare per rianimare la giovane. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L'area dell'incidente è totalmente priva dell'illuminazione pubblica e quindi è stato difficile per i militari gestire i rilievi e anche il traffico. Numerose le persone che si sono fermate preoccupate per quanto accaduto. Sul posto la disperazione dei centauri amici di Venditti e del suo compagno.















La 32enne era un ingegnere molto conosciuta nel Frusinate, figlia di un noto ingegnere, Antonio, a capo di uno studio professionale molto grande. Era una brillante professionista, una giovane riservata, che oltre all'ingegneria dove si era laureata a soli 23 anni con 110 e lode, aveva la sola grande passione delle due ruote.















Si sarebbe dovuta sposare tra solo qualche mese ma la sua vita si è fermata lungo la strada provinciale 17 a Gioia Vecchio, nella Marsica, mentre era in sella alla sua moto. Antonella Venditti, 32 anni, di Fontana Liri, è morta intorno alle 19, alle porte di Pescasseroli. La dinamica ancora tutta da chiarire, sembra che Antonella Venditti abbia perso il controllo della moto e si finita contro un'auto.











Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gioia dei Marsi che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La salma è stata trasportata all’ospedale di Avezzano.

