Coronavirus, 5 regioni a rischio chiusura totale: pronto il nuovo piano di emergenza

L’Italia è in una fase difficile dal punto di vista del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati più di 5.300 i nuovi contagi e quindi il governo è al lavoro per evitare il diffondersi ulteriore della pandemia. In particolare, il ministro della Salute Roberto Speranza e il premier Giuseppe Conte stanno valutando alcune misure da prendere; secondo le ultime indiscrezioni, la riunione di emergenza a Palazzo Chigi di oggi dovrebbe dare il via libera definitivo ai nuovi provvedimenti.

Tra stasera e domani dovrebbe essere definito il nuovo Dpcm. Tra le misure da adottare si parla dell'incremento dello smart working per evitare che i lavoratori prendano d'assalto i mezzi pubblici. Inoltre, ci sarebbero limitazioni per quanto riguarda le feste private e anche le cerimonie come matrimoni e battesimi. I locali, come bar e pub, potrebbero chiudere prima del previsto la sera e ci sarebbe il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Ma c'è di più.















Ci sono infatti alcune regioni che hanno superato la soglia di allerta. Cinque regioni sono dunque a rischio perché l'Rt, ovvero l'indice di contagiosità, è oltre l'1,25. Stanno quindi al terzo livello di rischio, che può causare lockdown locali, il distanziamento interpersonale che va oltre il metro e anche la chiusura momentanea degli istituti scolastici. Si tratta di Sicilia, con indice Rt a 1,34, Piemonte a 1,33, Campania a 1,31 e Basilicata a 1,33. Non dorme sonni tranquilli nemmeno la Lombardia. Come riporta Leggo, "il Cts ha già un piano di emergenza pronto nel caso la situazione dovesse peggiorare. Si parla di spie colorate e già 5 Regioni starebbero a un passo dalla possibilità di lockdown".















Fino allo scorso 4 ottobre non si sono comunque segnalate grosse criticità per le terapie intensive, infatti soltanto la Liguria e la Sardegna occupavano rispettivamente l'11 e il 12% dei letti a disposizione. A scuola la situazione sembra reggere abbastanza bene perché i focolai sono 33, quindi solo il 2,5% della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre. Ci sono però molti casi di Covid sconosciuti, nel senso che non è chiara l'origine del contagio. E questo preoccupa gli esperti.









Ci sono infatti 4.041 casi con natura non conosciuta. Dunque, il 27,7% dei nuovi positivi al Covid-19. In Toscana e Sicilia questa quota va oltre il 47%. Si ha dunque la presenza di gente che, senza saperlo, sta contagiando involontariamente altri cittadini. Nei prossimi giorni e settimane ci saranno ulteriori aggiornamenti della situazione sanitaria nella nostra Penisola.

Coronavirus, l’epidemia accelera in Italia: per la prima volta segnali di criticità