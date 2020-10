Ancora sangue sulla strada, Antonio non ce la fa. Muore sotto gli occhi dei soccorritori

È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto venerdì 9 ottobre a Borzano Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Un motociclista di 49 anni è morto Poco dopo le 9 la sua Honda Barracuda è finita contro un pick-up sulla Pedemontana strada provinciale 37.

L'uomo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma i tentativi di salvare la vita all'uomo sono risultati vani. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è Antonio Lamonica, di 49 anni, residente a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ma originario di Catanzaro.















Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La squadra del 115 ha messo in sicurezza i veicoli. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada provinciale 37 è stata chiusa al traffico su entrambi i sensi di marcia e riaperta dopo tre ore.















Sull'incidente procedono gli accertamenti da parte anche della procura, che ha disposto, assieme al sequestro, il trasferimento della salma presso l'obitorio di Coviolo. Sotto sequestro anche i mezzi coinvolti. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha disposto il sequestro dei mezzi, la salma è a disposizione del magistrato di turno. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.









La vittima lavorava da alcuni anni come informatico in una ditta reggiana. Il suo cadavere è stato trasportato, terminati i rilievi di legge, all’obitorio di Coviolo. Sul luogo è intervenuta anche la Municipale dell’Unione Colline Matildiche con due pattuglie, supportate dal vicecomandante Luca Travaglioli e dal Comandante Lazzaro Fontana.

