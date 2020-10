“Io penso che nelle prossime settimane i casi di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia aumenteranno ancora. Per vedere gli effetti di quello che si fa questa settimana per contrastare Covid ne dovranno passare altre 3 o 4”. Così il virologo Andrea Crisanti ha tracciato il quadro della situazione sul coronavirus in Italia.

"Nell'ultimo decreto varato – ha spiegato all'Adnkronos Salute – ci sono misure di buonsenso. Ma ognuna di queste non è mai efficace al 100 per cento e quindi non si può lasciare tutto il contrasto alle mascherine o al lavarsi le mani. Sono misure che funzionano, ma da sole non bastano". Una nuova fiammata della pandemia, "un secondo aumento dei casi, era prevedibile", dice l'esperto che dirige il dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova e il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedale-università di Padova.















Si è riavvolto il nastro? Siamo di nuovo come a marzo-aprile? "No, quello che cambia è che il numero dei casi non è lo stesso. Oggi sono 10-20 volte meno di quelli che avevamo realmente in quei mesi. E non si può paragonare l'impatto di 4mila casi con 30-40mila. Se tornassimo ai numeri di marzo avremmo dati più o meno paragonabili anche di morti e ricoveri, l'ordine di grandezza sarebbe più o meno quello. Quindi, facciamo bene ad allertarci sul fronte delle terapie intensive, perché i numeri a questa voce stanno chiaramente aumentando".















Intanto anche oggi c'è stato un aumento dei casi. Dati che preoccupano, perché nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (giovedì 8 ottobre erano stati 4.458). I decessi sono 28, mentre ieri erano stati 22. Il dato dei decessi di oggi porta il totale a 36.111 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 129.471 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 387, con un incremento di 29 unità.









La Campania si conferma la regione con il più alto di terapie intensive, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44. Preoccupano i dati relativi alla regione Lombardia, dove i nuovi positivi da coronavirus sono quasi mille. Qui sono stati registrati 983 casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull’emergenza Covid-19.

