Sono ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia. È quanto riporta il Ministero della Salute nel bollettino ufficiale delle ore 17. Dati che preoccupano, perché nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (giovedì 8 ottobre erano stati 4.458).

I decessi sono 28, mentre ieri erano stati 22. Il dato dei decessi di oggi porta il totale a 36.111 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 129.471 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 387, con un incremento di 29 unità. La Campania si conferma la regione con il più alto di terapie intensive, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44. (Continua a leggere dopo la foto)















Preoccupano i dati relativi alla regione Lombardia, dove i nuovi positivi da coronavirus sono quasi mille. Qui sono stati registrati 983 casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull’emergenza Covid-19. In Veneto sono stati registrati 591 i nuovi casi positivi al coronavirus. Dall’inizio della pandemia sono in totale 30.504 i positivi registrati, con aumenti soprattutto nelle province di Venezia (131 nuovi casi), e Treviso (120). Secondo i dati della Regione, i decessi da febbraio toccano quota 2.209. (Continua a leggere dopo la foto)















La Campania è salita a 769 (63 ricoveri in terapia intensiva, dove i posti sono circa un centinaio in tutta la regione). Preoccupanti anche le situazioni epidemiologiche di Veneto (595), Toscana (483) e Piemonte (401), ma ormai l’allarme riguarda davvero tutta Italia. Già ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva parlato di una possibile chiusura in caso di un grave aumento dei casi. (Continua a leggere dopo la foto)









“Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode ma quelle piu necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie”, aveva detto rispondendo a una domanda sulla possibilità di chiedere la “chiusura” della Campania in caso di peggioramento dell’epidemia. “È all’orizzonte? Non lo so, dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio. Per ora abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo”.

