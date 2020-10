“Ti facciamo fuori, guardati le spalle”, “Ti ammazziamo”. E proiettili spediti a casa, striscioni davanti Casa Samp, lancio di oggetti, blitz in 50 sotto l’abitazione di Roma, vetri spaccati. E’ la vita di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, “movimentata” dai tifosi che incalzano per la vendita della società e per il perfezionamento di una trattativa di cessione. Ieri, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ultima denuncia presentata contro ignoti dal ‘Viperetta’ e raccolta direttamente in casa sua a Roma dai poliziotti che già indagano per identificare i responsabili.

Due anni di striscioni appesi e vessazioni, sempre da chi preferisce restare dietro uno schermo, pubblicando post sui social, o agire nel cuore della notte. Ferrero, che non si è mai piegato, all'Adnkronos dice: "Ci convivo male, ma ci convivo e seguito sulla mia strada – ribadisce il presidente blucerchiato -. Certo, sarebbe meglio non riceverle queste minacce perché non sai mai chi hai davanti".















Di chi lo tormenta per la trattativa sfumata e la cessione della società sportiva dice: "Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro cercando di fare sempre meglio". "Ho paura per i miei figli, solo questo – spiega ancora – ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti".















Nato a Roma il 5 agosto 1951 sotto il segno del Leone, Massimo Giovanni Mario Luca Ferrero, meglio noto semplicemente come Massimo Ferrero, è uno degli imprenditori italiani più famosi. È un vero e proprio personaggio televisivo, autore di simpatici siparietti destinati a rimanere nella storia del calcio in tv. Figlio di un conducente di autobus e di una venditrice ambulante, il produttore cinematografico forgia il suo carattere a Testaccio, quartiere storico di Roma e della romanità. La sua ascesa è ricca di aneddoti e leggende e merita di essere letta tutta d'un fiato.











Nel 2014 Massimo Ferrero diventa presidente della Sampdoria in una delle trattative più clamorose di tutta la storia del calcio mondiale. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Ferrero si sarebbe assicurato la squadra a costo zero. Anzi, secondo la rosea il neo presidente sarebbe stato addirittura pagato da Garrone, ex patron della società.

