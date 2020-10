Raptus del fidanzato di Belen Rodriguez. Antonino perde la testa e reagisce: tutto sotto gli occhi dei paparazzi

Quello che inizialmente pareva essere solo un flirt è ormai diventato un vero e proprio fidanzamento, o almeno i crismi sono quelli. Tanto che dopo settimane di batti e ribatti Antonino Spinalbese, 25 anni, ha dedicato il suo primo post a Belen Rodriguez. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo.

A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, ora è arrivata la prova definitiva. I due sono stati pizzicati insieme in macchina e la reazione di Antonino ha già fatto chiacchierare il gossip. (Continua a leggere dopo la foto)















Il giovane parrucchiere, classe 1995, insofferente ai paparazzi che li seguivano, è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Dal finestrino della macchina infatti Spinalbese lancia una bottiglietta all’indirizzo dei malcapitati, con Belen che lo guarda. A documentare le intemperanze del parrucchiere è stato il settimanale Nuovo, che ha pubblicato la foto del servizio e le foto che ‘incastrano’ il nuovo fidanzato di Belen. (Continua a leggere dopo la foto)















Un gesto di rabbia ritenuto da tutti eccessivo, giustificato, se così si può dire, dal fatto che probabilmente Antonino non è abituato a stare sotto ai riflettori, anche se dovrebbe sapere benissimo che la vita privata di Belen Rodriguez, soprattutto dopo l’addio all’ex marito Stefano De Martino, è tornata prepotentemente di grande attualità nel mondo della cronaca rosa. (Continua a leggere dopo la foto)









La showgirl argentina non ha mai avuto un bel rapporto con i paparazzi e le cronache raccontano numerosi episodi di liti e sfuriate. L’ultima risale solo poche settimane fa, quando i fotografi, dopo aver ricevuto insulti dall’argentina, hanno rinunciato a seguirla per non mettere in pericolo la loro e la sua incolumità.

