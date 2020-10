Coronavirus, in arrivo nuova stretta: mini lockdown, coprifuoco e no riunioni in casa

La prima stretta è arrivata il 7 ottobre con il nuovo provvedimento adottato dal Governo che prevede l’obbligo di mascherina all’aperto. “D’ora in poi, quando si esce, bisogna sempre portare la mascherina e indossarla a meno che non ci si trovi” in luoghi isolati, “ad esempio in campagna. Ma, per il resto, la mascherina va sempre usata. Non possiamo più continuare nell’ottica che se ci trova in una strada non affollata, si toglie la mascherina”, ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando il nuovo Dpcm.

“Unica eccezione” all’obbligo dell’uso della mascherina è” per le abitazioni private. Però mi permettete di fare una forte raccomandazione a tutti: attenti in famiglie, se ci sono persone anziane proteggiamole, se riceviamo amici e conoscenti stiamo attenti perché sono quelle le occasioni in cui più si diffonde il contagio”, ha sottolineato Conte in una giornata in cui è stato registrato un boom di contagi, 3678, e 31 morti che portano il totale a 36061 dall’inizio dell’emergenza. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora il Governo prepara un nuovo decreto per fronteggiare l’aumento dei contagi da coronavirus. Un nuovo lockdown totale e nazionale al momento è escluso, almeno secondo quanto dice il ministro della Salute Roberto Speranza. “Stiamo lavorando giorno e notte perché si eviti un lockdown nazionale”, ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera illustrando la proroga dello stato d’emergenza al 15 gennaio 2021. (Continua a leggere dopo la foto)















Si cerca allora di attuare misure più specifiche e mirate. Secondo quanto riporta il Messaggero la nuova stretta è stata ipotizzata a partire dal 15 ottobre con mini lockdown territoriali, coprifuoco per bar, locali e ristoranti dalle 22 o dalle 23 e niente assembramenti in casa con amici. Si potrebbe disporre anche la riduzione dei partecipanti a eventi e feste: a oggi il limite è di 200 persone al chiuso e mille all’aperto, ma potrebbe essere abbassato. (Continua a leggere dopo la foto)









Questo per evitare che, come sta sempre più accadendo, si vada a una festa e ci si contagi. “In questo momento stiamo facendo di tutto per escludere un nuovo lockdown, questa è la volontà del governo. Bisogna però stare molto attenti e le persone devono portare sempre la mascherina e il liquido disinfettante”, ha detto Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il parlamento, a Rainews24.

