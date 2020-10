Coronavirus, i numeri in Italia ora fanno paura: è boom di contagi

“In questo momento ci sono 300 cittadini in terapia intensiva. I numeri sono nei limiti della normale gestione, ma dobbiamo prepararci perché cresceranno”. Lo ha evidenziato il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, all’arrivo al 77esimo congresso nazionale della Fimmg in corso a Villasimius (Cagliari) parlando con i giornalisti.

"Il livello di attenzione e di responsabilità è molto alto, siamo comunque in presenza di una recrudescenza dell'epidemia che ha limiti e accenti diversi rispetto ad altri paesi Ue. Dobbiamo essere responsabili come lo siamo stati nella fase più tragica dell'epidemia per evitare che tornino quei giorni", ha sottolineato Arcuri. E per evitare il peggio c'è un piano per arrivare a 10.500 letti in terapia intensiva. "All'inizio dell'epidemia avevamo 5.179 posti letto in terapia intensiva, e circa 6mila in malattie infettive e pneumologiche che potevano diventare di sub-intensiva".















E riprende: "Al picco dell'emergenza avevamo attrezzato fino a 9.500 posti letto in terapia intensiva e fino a 30mila in malattie infettive. Un risultato straordinario per l'Italia. Oggi abbiamo 7mila letti per terapie intensive e 15mila per le sub-intensive, abbiamo avviato un piano di rafforzamento delle reti ospedaliere Covid che porteranno altri 3.500 posti stabili in terapia intensiva e altri 4.200 in sub-intensiva".















Oggi sono stati 3678 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come rende noto il ministero della Salute, mai così dal 16 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 morti,. Ieri erano emersi 2677 casi con 28 morti. Il totale dei contagi è di 333.940 dall'inizio della pandemia. Il numero totale delle vittime sale a 36.061.











La Camera stamattina ha intanto approvato la risoluzione di maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza per il Covid con 253 voti a favore e 3 voti contrari. L’aula ha invece respinto la prima parte della risoluzione dell’opposizione, per la quale era stata chiesta votazione separata, con 202 2ì e 256 no. I deputati in missione, compresi quelli in isolamento, erano oggi 120, con conseguente abbassamento della soglia per il numero legale.

