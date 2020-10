Si schianta e l’auto va in fiamme. L’abbandona subito e muore dopo 20 metri a piedi

Dramma in Puglia: un uomo di 45 anni è morto in seguito ad un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima di mezzogiorno sulla strada statale 101, che dalla città di Lecce porta al comune di Gallipoli. A perdere la vita è stato F.C., le iniziali della sfortunata vittima, originaria proprio di Gallipoli. Stando ai primi accertamenti, la sua vettura, una Fiat Grande Punto, è finita fuori strada nei pressi dello svincolo per Galatone, ed ha colpito il guardrail.

L’impatto è stato molto violento e infatti l’automobile ha anche preso fuoco. Il 45enne è stato in grado di uscire da solo dall’interno dell’abitacolo in fiamme, è riuscito anche a camminare a piedi per circa venti metri ma successivamente è caduto e non si è rialzato più. Il cadavere è stato rinvenuto a circa cento metri dall’incidente. Il mezzo è andato completamente distrutto. Spetterà adesso alle forze dell’ordine fare piena luce su questa tragedia che ha scioccato l’intera comunità. (Continua dopo la foto)















Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro mortale. Sul posto si sono subito fiondati i vigili del fuoco, che hanno proceduto allo spegnimento dell’incendio. Intervenuti anche i sanitari del 118 e i poliziotti dei commissariati di Nardò e Galatina. La strada provinciale è dunque stata messa in sicurezza e le altre auto invitate a prendere un altro percorso. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso. Il corpo dell’uomo è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecce. (Continua dopo la foto)















La salma è a disposizione del pubblico ministero di turno. Saranno effettuati accertamenti sul cadavere del 45enne nel nosocomio ‘Vito Fazzi’. Nonostante i soccorsi dei medici siano stati tempestivi, non è stato potuto fare altro che constatare la sua morte. Una dinamica ancora da chiarire nei dettagli, ma il sinistro pare sia stato completamente autonomo. Una morte davvero inaccettabile, l’ennesima vittima delle strade italiane, che ogni giorno contano tantissimi incidenti. (Continua dopo la foto)









Ieri, sempre in Puglia, si è verificata un’altra tragedia lungo la strada statale 96. A perdere la vita, verso le 19.30, in seguito allo schianto avvenuto frontalmente, una ragazza di 17 anni, Angelica Centonze, ed un ragazzo di 20, Domenico Angelastro. Entrambi i ragazzi, amici, uniti dalla passione per l’equitazione. Una delle due automobili, nell’impattarsi, ha preso fuoco.

Schianto sulla statale. Morti tra le fiamme 2 giovani, 17 e 20 anni: l’auto ha preso fuoco