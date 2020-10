Fermata dalla polizia con la mascherina abbassata: 50enne finisce agli arresti. Cosa è successo per strada a Napoli

Sviluppi sulla vicenda di una signora che non aveva alcuna intenzione di indossare la mascherina a Napoli. La donna, che stava camminando in via Toledo con il dispositivo di protezione individuale abbassato sul mento, è stata tratta in arresto. Si tratta di una cittadina ucraina di 50 anni, che oltre a continuare a rimanere della sua opinione, ha anche aggredito uno dei poliziotti intervenuti sul posto colpendolo sul casco. La 50enne vive da diversi anni in modo regolare nella città partenopea.

Si è anche unita in matrimonio con un commerciante di Napoli. Ma da parte sua c'era la convinzione assoluta e la volontà di non mettersi la mascherina per proteggersi dal contagio da coronavirus. La polizia stava svolgendo il suo lavoro, facendo rispettare a dovere l'ordinanza regionale del governatore Vincenzo De Luca. Dopo aver tentato di dileguarsi, è stata fermata dagli agenti e portata in Questura. Per lei è scattato l'arresto per le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.















Inoltre, è scattata anche la denuncia per oltraggio e per essersi rifiutata a fornire le proprie generalità. La donna sarà costretta anche a pagare una multa pari a 400 euro per aver violato l'ordinanza della regione Campania. Questo quanto riferito dalla Questura napoletana: "Un equipaggio in moto dei Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato in via Toledo una donna che stava passeggiando con la mascherina abbassata sul collo".















Poi ancora: "Gli agenti l'hanno avvicinata invitandola ad indossare correttamente la mascherina in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, ma la stessa si è rifiutata iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta. Una volta raggiunta dagli agenti, ha iniziato ad insultarli e a inveire sferrando alcuni colpi sul casco protettivo di uno dei poliziotti". Anche dentro la sede della Questura ha proseguito nel suo fare aggressivo. Dopo l'arresto, è comunque stata rilasciata alcune ore più tardi.









Intanto, il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che permette la proroga del dpcm con le norme anti-contagio già in vigore fino al 15 ottobre. E c’è una novità importante che risalta su tutte: infatti, è subito in vigore l’obbligo delle mascherine anche all’aperto in tutto il territorio nazionale. Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato quando ci si avvicinerà ad individui che non fanno parte dell’ambito della convivenza familiare.

