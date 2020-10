Schianto sulla statale. Morti tra le fiamme 2 giovani, 17 e 20 anni: l’auto ha preso fuoco

Tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 6 ottobre, in Puglia, lungo la strada statale 96. A perdere la vita, verso le 19.30, in seguito allo schianto avvenuto frontalmente, una ragazza di 17 anni, Angelica Centonze, ed un ragazzo di 20, Domenico Angelastro. Entrambi i ragazzi, amici, uniti dalla passione per l’equitazione. Una delle due automobili, nell’impattarsi, ha preso fuoco.

Una tragedia che ha auto luogo nel tratto della SS96 compreso tra Altamura e Gravina di Puglia, nella città metropolitana di Bari, poco distante dall’Ospedale della Murgia. Emergono le prime notizie, ed i particolari della morte che hanno trovato le due vittime sono agghiaccianti. Le due persone sono infatti rimaste intrappolate tra le fiamme della loro auto che si è capovolta e ha preso fuoco. (Continua dopo le foto)





























Un tragico incidente stradale che ha coinvolto un SUV e una vecchia fiat 600 che dopo il violento impatto frontale si è incendiata trasformandosi in una rovente gabbia che ha imprigionato le due persone a bordo. Immediati i soccorsi giunti sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime a bordo della Fiat 600. Nel sinistro ha riportato lesioni il conducente del suv, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto dell’incidente, oltre agli operatori del 118, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad estrarre le vittime incastrate nelle lamiere delle automobili mettendo poi in sicurezza le due macchine distrutte. (Continua dopo le foto)









La Polizia ha in seguito bloccato il traffico delle vetture in entrambi i sensi di marcia della SS96, per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto operatori sanitari, Vigili de Fuoco, agenti della Polizia Locale e Carabinieri a cui spetterà il compito di effettuare tutti i rilievi del caso, oltre a stabilire la precisa dinamica dell’accaduto. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, pare che sia stato il Suv ad invadere la corsia opposta di marcia per evitare un altro mezzo e si sia scontrato frontalmente con la seicento che sopraggiungeva in quel momento.

Neonato muore a 10 mesi dopo averla ingoiata davanti alla mamma. I genitori nei guai