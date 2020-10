Neonato muore a 10 mesi dopo averla ingoiata davanti alla mamma. I genitori nei guai

È stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Messina. A destare sospetti la morte improvvisa di un bambino di dieci mesi, venerdì scorso a Villafranca Tirrena, a seguito di conseguenze riconducibili all’ostruzione delle vie respiratorie, causata da un oggetto ingerito. A scriverlo è La Gazzetta del Sud. La dinamica del triste accaduto è avvenuta di fronte all’occhio della genitrice.

La madre del piccolo si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio, in quel frangente il bambino ha preso tra le mani una ventosa, appartenente ad una clessidra, e l'ha portata alla bocca. L'oggetto gli è rimasto incastrato in gola. È risultato inutile il soccorso della vicina di casa, infermiera di professione, che è riuscita a prelevare la ventosa dalla gola, ma solo dopo qualche minuto dall'ingerimento.





























Il bambino è stato dunque trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina, luogo in cui nel giro di qualche ora è deceduto. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina, risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori, che sono già stati interrogati dalla polizia giudiziaria ed hanno fornito i dettagli sull'accadimento. Ci è voluto un attimo, non più di questo, ad assegnare ad una routine giornaliera un epilogo infinitamente triste e drammatico. Un episodio che adesso dovrà essere sviscerato sotto tutti gli aspetti.









Come si potrebbe prevenire il soffocamento nei bambini? Imparare le cosiddette manovre di disostruzione pediatriche nonché altri piccoli gesti da eseguire correttamente, sarebbe già un’ottima partenza. Mediante queste manovre si può provare a rimuovere le ostruzioni delle vie aeree, e probabilmente evitare una possibile tragedia. Le statistiche sono dense, una media di 50 bambini muoiono per soffocamento ogni anno solo in Italia. Avere le conoscenze base su come prestare un primo soccorso tempestivo ed efficace, è di vitale importanze e può fare la differenza.

