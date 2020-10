Tragedia in stazione, travolto sui binari: linea ferroviaria in tilt

Tragedia nelle Marche, alla stazione ferroviaria di Torrette della città di Ancona. Un uomo ha infatti perso la vita dopo essere stato travolto dall’arrivo di un treno regionale. La persona deceduta aveva 64 anni ed è stato investito dal treno regionale 2127 Piacenza-Ancona alle ore 15.15. Immediato l’intervento sul posto sia degli uomini della polizia che dei carabinieri. Indagini in corso da parte della polizia ferroviaria per cercare di capire cosa è successo, quindi le cause dell’evento.

Non è infatti ancora chiaro se si possa parlare di fatalità e quindi di un drammatico incidente oppure se ci sia stato un atto deliberato, quindi un suicidio da parte della vittima. Subito dopo l'accaduto, inevitabilmente la circolazione dei treni tra Falconara ed Ancona ha subito dei disagi. Infatti, c'è stata la sospensione del servizio per circa 30 minuti. Dopo che è trascorsa la mezz'ora, i tecnici della Rete Ferroviaria Italiana e la Polfer sono riusciti a far tornare normale la situazione.















Il binario tra Ancona e Falconara ha ripreso a funzionare regolarmente, sebbene ci sia stata la riduzione della velocità nei pressi della zona dove è avvenuta la tragedia. Inoltre, è stata attivata la circolazione alternata e ci sono stati dei rallentamenti che hanno raggiunto anche i 40 minuti. Ad esempio, il treno regionale è stato in grado di giungere nella città di Ancona solamente alle 16.25, portando un ritardo considerevole di circa 69 minuti. Ma ci sono stati anche altri disagi.















A partire dalle ore 17 odierne anche il binario dispari, oltre a quello pari, è tornato ad essere attivo. Nonostante questo, diversi treni sono stati costretti a non rispettare la tempistica originaria. Infatti, tre 'Frecce' hanno portato un ritardo fino a 70 minuti, mentre tre Intercity fino a 60 minuti. Per quanto concerne i regionali, ben 12 corse, tra cui 3 limitate, hanno avuto un ritardo compreso tra i 20 e i 60 minuti. Come detto prima, gli accertamenti faranno chiarezza sulla morte del 64enne.









Nel febbraio scorso un 40enne stava attraversando i binari a Trieste per raggiungere la banchina sul lato opposto quando è stato colpito da un convoglio. Il macchinista avrebbe testimoniato di aver visto la vittima sui binari, come se appunto stesse attraversando, e che si sarebbe arrestato improvvisamente alla vista del treno, forse perché colto di sorpresa.

