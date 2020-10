Coppia va a cena in un ristorante, fugge senza pagare e investe titolare

Incredibile quanto accaduto a Firenze e più precisamente in piazza Ferrucci. Una coppia di circa 60 anni si è recata in un ristorante cinese situato nella città toscana, ma quando hanno finito di cenare sono fuggiti per non pagare il conto. E c’è di più, infatti si è seriamente sfiorata una vera e propria tragedia. I due, nel tentativo di dileguarsi velocemente, hanno anche travolto con l’automobile il proprietario dell’attività commerciale, che stava provando a fermare la loro fuga.

I fatti sono successi nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre. I sessantenni hanno voluto trascorrere una bella serata nel locale di proprietà di alcuni cittadini asiatici, ma inaspettatamente non hanno saldato il conto e sono scappati. Il proprietario si è accorto della situazione e il figlio dello stesso, un giovane di 26 anni, si è messo subito alla ricerca dei due soggetti per farli pagare. Ma il suo tentativo ha quasi messo a serissimo rischio la propria incolumità. Un dramma fortunatamente sventato.















Nel momento in cui il ragazzo ha raggiunto i fuggitivi, la coppia si trovava all'interno della vettura e il guidatore aveva già messo in funzione la stessa per fuggire il prima possibile. Il 26enne ha provato dunque ad impedire la fuga aggrappandosi al finestrino del mezzo, ma il conducente non si è fermato nemmeno di fronte a tutto questo e anzi ha quasi ucciso la vittima. Infatti, ha iniziato a camminare con l'automobile e lo ha trascinato per alcuni metri prima di fermarsi.















Dopo essere riuscito ad evitare guai peggiori, il giovane cinese è stato soccorso. Stando a quanto riferito, sarebbe rimasto ferito in modo lieve ma le conseguenze potevano essere ben più gravi. Sul posto è poi intervenuta la polizia di Firenze. Spetterà adesso ai poliziotti fare luce sull'intera vicenda, rintracciando i due sessantenni che hanno fatto perdere le proprie tracce. Restano un mistero le motivazioni che hanno spinto la coppia a non pagare il conto a fine cena.









