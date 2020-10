Coronavirus, nuovi positivi superano i 2500. Quasi il doppio dei morti

Sono 2677 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 99.742 tamponi effettuati, e 28 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I dati sono stati resi noti dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Sale così a 36.030 il numero delle persone che hanno perso la vita nel Paese dall’inizio dell’emergenza, mentre è di 330.263 il numero aggiornato dei casi totali.

Nelle ultime 24 ore è stato registrato inoltre un decremento dei pazienti in terapia intensiva, in tutto sono 319, meno quattropazienti da ieri. Il bilancio degli attualmente positivi è di 60.134 (+1.231 da ieri), mentre il numero dei guariti è di 234.099 (+1.418). (Continua a leggere dopo la foto)















Anche oggi, come ormai da diverse settimane, per quanto riguarda le regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri. In testa ancora una volta la Campania con 395 nuovi casi, poi Lombardia con 350 e Lazio con 275. Le regioni con meno nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Basilicata con 4, Valle d’Aosta con 5 e Molise con 6. (Continua a leggere dopo la foto)















Campania – Sono 395 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Campania dall’analisi di 5.064 tamponi. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 15.163, mentre sono 637.463 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 2 i decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania: il totale dei deceduti sale a 468. Sono 125 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 6.718. (Continua a leggere dopo la foto)









Lazio – “Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 275 casi, di cui 128 a Roma, 4 decessi e 133 guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina”. Lo afferma l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, facendo il punto sui nuovi contagi di Covid a Roma e nelle province.

“Lockdown di almeno 30 giorni”. Gli esperti: “Unico modo per fermare seconda ondata”