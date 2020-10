A Le Iene, il noto programma di Italia 1, si riaccendono i riflettori sul caso del cardinale Angelo Becciu, costretto alle dimissioni da Papa Francesco per uno scandalo legato alla gestione dei soldi del Vaticano. “Siamo entrati in possesso di un documento esplosivo legato a questo caso”, hanno annunciato Le Iene, che martedì 6 ottobre alle 21.10 manderanno in onda il servizio di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese.

Dal documento risulterebbe che la Segreteria di Stato vaticana ha fatto partire 500mila euro destinate ad una società estera intestata a una donna che sarebbe legata da un rapporto fiduciario proprio a Becciu e che è stata già stata soprannominata 'Dama del cardinale'. Si tratterebbe di Cecilia Marogna, 39 anni, di Cagliari, esperta di relazioni diplomatiche e persona di fiducia dell'ex numero 2 della Segreteria di Stato, ora destituito da Papa Francesco.















La donna è titolare di una società che fa missioni umanitarie e ha sede in Slovenia e stando alle accuse, ha ricevuto mezzo milione di euro dalle casse della Segreteria di Stato con lo scopo di sostenere missioni umanitarie in Africa e in Asia. Ma Le Iene sostengono che, in base alle carte in loro possesso, quei soldi partiti dal Vaticano siano stati spesi per altro.















Quei soldi le sarebbero serviti a rinnovare il guardaroba e l'arredamento della casa tra borse, scarpe e accessori di lusso, tra cui una costosissima poltrona in pelle. Becciu si dice "truffato" dalla donna e respinge ogni accusa al mittente. Il porporato replica dicendosi sempre convinto che i 500mila euro accreditati alla donna in diversi bonifici sarebbero serviti per finanziare la liberazione di missionari rapiti.











Anche Cecilia Marogna respinge tutte le accuse: “Li ho spesi per viaggi diplomatici – si legge sul Corriere della Sera -, pagamenti di fonti di informazione, mediazioni e bonifici a fondazioni umanitarie”. “Quelle su di me? Tutte falsità – aggiunge -! Io amante del cardinale? Assurdo. Sono un’analista politica e un’esperta di intelligence, che lavora onestamente e che vive in affitto mantenendo sua figlia. Ho alle spalle una formazione scientifica poi studi di geopolitica perfezionati in Libano. Ho dei forti valori cattolici e una formazione clericale, pure se mia figlia è nata fuori dal matrimonio. Una studiosa di temi internazionali”. Le borse? “Magari la borsetta era per la moglie di un amico nigeriano in grado di dialogare col presidente del Burkina Faso…”.

