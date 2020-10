Bimba di 8 anni in ospedale. Stupro: i medici confermano l’ipotesi più agghiacciante

Accusava dolori, inappetenza e spossatezza. Non è chiaro se ne abbia parlato con i genitori oppure no, certo è che una volta arrivata all’ospedale la diagnosi dei medici è stata terribile: sospetta violenza sessuale. Lei è solo una bambina di 8 anni della provincia di Modena. A raccontare la storia è il Resto del Carlino che riporta come sul corpo della piccola siano presenti lesioni riconducibili a abusi sessuali.

Una vicenda ancora avvolta nel mistero e tutta da chiarire sulla quale gli investigatori stanno portando avanti indagini a ritmo serrato. A quanto riporta il quotidiano, tra le pochissime notizie che filtrano dai corridoi della Procura sembra che i sospetti sia siano concentrati all'interno della cerchia famigliare, forse un parente che non abita lontano dalla casa in cui la piccola vive con i genitori. I militari avrebbero già raccolto in questi giorni diversi elementi circa l'abuso sessuale ai danni della minore e il responsabile – che si sarebbe poi autodenunciato – sarebbe già stato sottoposto ad interrogatorio.















Un parente 'insospettabile' al quale la bambina sarebbe stata affidata nei giorni in cui la violenza si sarebbe consumata. Come in tutti i casi di abusi; una volta effettuati tutti gli accertamenti sanitari e clinici sulla minorenne, il delicatissimo caso è passato nelle mani della procura e degli uomini dell'Arma per i necessari accertamenti di rito. Indagini 'tecniche' ma anche audizioni protette per tutelare la piccola.















Nella circostanza, si legge ancora nell'edizione on line del Resto del Carlino, avrebbe ammesso poi la propria responsabilità in merito alla violenza. Per quanto riguarda l'orribile reato di cui l'uomo si sarebbe macchiato, non è dato sapere se gli abusi si siano ripetuti nel tempo o se si sia trattato di un singolo episodio.











Al momento le indagini sono in corso da parte degli uomini dell’Arma, immediatamente intervenuti per tutelare la piccola vittima una volta giunta all’ospedale. Un caso molto delicato, dunque, in merito al quale gli inquirenti lavoreranno per fare la più totale chiarezza.

