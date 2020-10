Scatta un’altra zona rossa in Italia. La decisione dopo il boom di positivi al Covid

Scatta un’altra zona rossa in Italia. Dopo l’aumento dei casi da coronavirus, il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso un’ordinanza con la quale ha istituito la ”zona rossa” nel Comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Una decisione presa dopo che nel comune sono stati accertati quindici soggetti positivi al coronavirus, tutti residenti, e altri contagiati collegati a questo ”focolaio” ma residenti in altri comuni.

Due Sant'Eufemia d'Aspromonte, comune che confina con Sinopoli e il caso della studentessa che frequenta il lice Classico di Palmi, ma che risiede a Sinopoli. L'ordinanza di chiusura del Comune di Sinopoli, la numero 71 adottata dal presidente della Regione Calabria dall'inizio dell'emergenza coronavirus, è motivata dal fatto che il focolaio nel comune reggino "rappresenta un potenziale pericolo per l'ulteriore diffusione del virus".















"Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp sta verificando gli ulteriori contatti stretti dei soggetti positivi. La situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili", si legge ancora nel provvedimento emanato dalla governatrice Jole Santelli. "L'incidenza dei casi confermati – prosegue l'ordinanza – si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente nel Comune di Sinopoli e di circa 2.000 abitanti".















L'ordinanza del governatore della Regione Calabria dispone, a partire dalle ore 17 del 5 ottobre il divieto di allontanamento da Sinopoli di tutte le persone residenti, "riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento", e il divieto di accesso a Sinopoli, "salva la possibilità di transito per operatori sanitari e dell'emergenza e per le forze dell'ordine".









L’ordinanza della Santelli prevede inoltre che “sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali” e “sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute ‘essenziali'”.

