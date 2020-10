Come Erika e Omar: fidanzatini di 15 anni volevano uccidere i genitori di lei. Come si sono salvati

Voleva uccidere mamma e papà, e stava programmando il duplice omicidio con tutto con l’aiuto del fidanzato. Il piano era stato studiato nel dettaglio, ma come riporta il quotidiano l’Arena mancava ancora una cosa: il modo in cui uccidere la coppia. Protagonisti del fatto di cronaca due fidanzatini residenti a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto.

I due quindicenni avevano pensato al progetto criminale, ma grazie all'intuito di un amico dei due ragazzi i carabinieri sono riusciti a sventare il duplice omicidio. Appena il giovane ha capito che non stavano scherzando è corso a dare l'allarme e fare denuncia. I quindicenni sono ora indagati dalla procura della Repubblica. I genitori della studentessa, avvisati dai carabinieri di Bassano del grappa, all'inizio non volevano credere alle terribili intenzioni della figlia, poi hanno dovuto accettare la terribile verità.















La Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo contro ignoti. Ascoltata dai carabinieri, la studentessa ha detto che non l’avrebbe mai fatto. Ma il tono dei messaggi, spiega oggi il Corriere della Sera, non sembrava per nulla millantatorio, tanto che gli inquirenti hanno informato i genitori e i servizi sociali.

I carabinieri che stanno portando avanti le indagini non escludono nulla, neanche che i due quindicenni facessero parte di una sorta di setta virtuale, ma secondo il Corriere del Veneto la Procura dei Minori di Venezia non esclude che il tutto sia nato perché "la coppia sarebbe stata stanca delle costrizioni imposte dalla famiglia e quasi certamente accentuate dalla convivenza forzata dettata dal lockdown".















Secondo quanti riportano i quotidiani locali, quella della studentessa sarebbe una famiglia senza apparenti problemi sociali o economici. I genitori della quindicenne avrebbero scelto di restare accanto alla figlia. Che, come il fidanzato, avrebbe intrapreso un percorso psicologico. Il piano del resto è nato proprio durante il lockdown, da messaggi sul cellulare e da lunghe mail scambiate tra i due.









Il fatto riporta alla mente quella di Erika e Omar, i due fidanzatini all’epoca sedicenni, che il 21 febbraio 2001 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, uccisero premeditatamente a colpi di coltello da cucina Susanna Cassini detta “Susy” (Novi Ligure, 15 settembre 1959), madre di Erika, 41 anni, contabile, e il fratello undicenne Gianluca De Nardo.

