Un gravissimo fatto di cronaca si è verificato a Baiardo, vicino Passo Ghimbegna, in provincia di Imperia. Un escavatore che era intento a lavorare per eliminare i detriti accumulatosi per il maltempo sulla strada provinciale si è improvvisamente ribaltato. Il bilancio dell’accaduto è stato tremendo: il conducente del mezzo è deceduto insieme ad un’altra persona. Il conducente aveva 47 anni ed era originario di Molini di Triora. Resta da capire chi sia l’altra vittima.

Il tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo precisamente tra la località di Vignai e il monte Ceppo. L’escavatore pare pesasse 30 quintali; l’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, lunedì 5 ottobre. Il fortissimo maltempo di alcuni giorni fa aveva causato l’invasione di questi detriti sull’asfalto e il compito dell’operaio era quello di mettere in sicurezza la strada provinciale 54, proprio nei pressi del comune di Baiardo. Uno dei due è deceduto praticamente sul colpo. (Continua dopo la foto)















Qualche minuto più tardi è spirata anche la seconda persona coinvolta nel drammatico incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con questi ultimi che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del lavoratore e dell’altro soggetto. Non si è potuto che constatare i decessi di entrambi. Toccante il messaggio scritto dal governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, il quale ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza ai familiari delle vittime. (Continua dopo la foto)















Ecco dunque il messaggio di Toti: “Esprimo il mio cordoglio nei confronti delle vittime dell’incidente avvenuto a Baiardo. La regione Liguria esprime la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro al servizio del territorio e dei cittadini”. Una tragedia che ha ovviamente colpito tutta la comunità, oltre a gettare nello sconforto parenti e amici dei due morti. Saranno le autorità competenti a fare luce su quanto è successo. (Continua dopo la foto)









La Cisl ha aggiunto: “Non possiamo accettare che nel 2020 le persone continuino a perdere la vita sul lavoro. Non conosciamo, nello specifico caso, la dinamica di quanto è accaduto. Certo è che queste morti sono inaccettabili. Alle famiglie va tutta la nostra vicinanza. La Cisl è profondamente addolorata da questo evento luttuoso e continuerà con forza la sua battaglia”.

