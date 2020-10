Coronavirus, focolaio al comizio di Matteo Salvini: “L’aumento dei positivi è preoccupante”

Focolaio di Coronavirus presso il ristorante il Tordo di Terracina, dove meno di 14 giorni fa si è tenuto un comizio-cena del leader della Lega Matteo Salvini. In questi giorni in provincia di Latina si sta registrando un’impennata dei contagi da Coronavirus, tanto che si sta ipotizzando la necessità di imporre un mini lockdown locale.

Anche uno degli organizzatori della manifestazione elettorale a cui ha preso parte Matteo Salvini il 25 settembre scorso, a sostegno del suo candidato a sindaco Valentino Giuliani, è risultato positivo al Covid-19. Stamattina Repubblica ha raccontato che nelle ultime 24 ore in provincia di Latina sono stati registrati 73 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus in 19 Comuni pontini. Mai così male neppure all'inizio della pandemia. Più di un partecipante ha accusato sintomi riferibili alla Covid-19, tanto che in parecchi si sono precipitati a fare il tampone, incluso un parlamentare. La situazione potrebbe essere così grave da indurre l'Asl ha realizzare un drive in per fare tamponi a tappeto a tutti.















Nei giorni scorsi poi era circolato un video in cui diceva di avere la febbre. Il leader della Lega, fortunatamente – come poi spiegherà – aveva solo il torcicollo, ma, spiega oggi La Stampa, quella data ora è finita sotto la lente di ingrandimento della Asl locale di Terracina (ultima tappa di quel suo mini tour in provincia di Roma a sostegno dei candidati sindaci) perché proprio a Terracina si è manifestato uno dei cluster di covid che più mette ansia la Regione Lazio.















Nella giornata di domenica 4 ottobre sono stati contati 6 nuovi contagiati ad Aprilia, 8 a Cisterna di Latina, uno a Cori, uno a Fondi, 2 a Formia, 4 a Itri, uno a Minturno, uno a Monte San Biagio, uno a Pontinia, 2 a Priverno, uno a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 4 a San Felice Circeo, uno a Sermoneta, 2 a Sezze, 2 a Sonnino, uno a Spigno Saturnia, 6 a Terracina e ben 25 a Latina.









“L’aumento è preoccupante – ha spiegato il direttore generale dell’Asl, Giorgio Casati – e in questo momento, fino a quando non ci sarà un quadro chiaro, invito a uscire solo in caso di necessità e a evitare le uscite superflue”.

