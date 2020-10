C’è qualcosa che non torna sulle cause del fortissimo boato avvertito nella serata di domenica 4 ottobre a Capena, piccolo comune in provincia di Roma. A tremare sono stati sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che hanno registrato un fenomeno sismico di magnitudo 1.7 con profondità di 8 chilometri proprio alle 19.58 di ieri, la stessa ora in cui si è udito il boato. Stando a quanto si apprende ci sarebbe stata una seconda esplosione, questa volta però di minore entità, avvertita solo nel comune di Capena.

Allora, da quello che si registra, il primo boato è stato avvertito nitidamente anche in tutto il quadrante nord-est della Capitale, da Passo Corese a Monterotondo. Tuttavia, le cause del boato sembrano ancora sconosciute. Tante le persone che sono scese in strada spaventate dalla terra che ha iniziato a tremare.















Da quello che riportano le autorità, fortunatamente, non sembra che vi siano stati danni né a cose né a persone. Secondo i rilievi effettuati da vigili del fuoco e protezione civile che si sono recati sul posto insieme con i carabinieri non ci sarebbe stata nessuna esplosione, superficiale o sotterranea.















Ora però la domanda sorge spontanea: cosa diavolo ha fatto scuotere la terra poco prima della lieve scossa di terremoto registrata dall'Ingv? Secondo gli scienziati resta comunque poco probabile che i due fenomeni possano essere connessi in qualche modo. Il sindaco di Capena, Roberto Barbetti ha spiegato di non aver ricevuto alcuna segnalazione, chiamata o richiesta di aiuto.











Il sindaco ha dichiarato alla stampa: “Stiamo cercando di capire cosa abbia provocato quel boato – le parole del primo cittadino – se da una parte è strano che un terremoto si palesi solo con un boato di quel tipo, è altrettanto strano che un’esplosione sotterranea possa aver attivato i sismografi”. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

