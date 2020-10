In coda per un incidente, scopre che la vittima è sua madre. A pochi metri da lui

Incidente tragico sull’autostrada A4, nella provincia di Bergamo. Durante la tarda serata di sabato 3 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale mortale. Ad aver perso la vita una donna di 67 anni, e questo è solo uno dei due risvolti tragici dell’episodio. Il figlio della vittima ha scoperto dell’incidente avuto dalla madre proprio mentre era in fila in auto, bloccato a causa del suddetto sinistro.

L'accadimento si è verificato tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello del Monte attorno alle 22. Data la ricostruzione delle forze dell'ordine, una Renault Megane Scenic avrebbe tamponato la Smart guidata dalla vittima, che risponde al nome di Luigina Belotti. Il violento tamponamento dunque ha fatto sbalzare quest'ultima fuori dall'abitacolo, facendo la finire rovinosamente sull'asfalto.





























La chiamata ai sanitari del 118 è stata immediata e gli operatori sono arrivati sul posto con due ambulanze e un'automedica. Purtroppo a quel punto non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto di Luigina Belotti. A causa dell'impatto violento, che le ha causato gravi le ferite, la donna non ha avuto possibilità di scampo. Il conducente dell'altra auto coinvolta è fortunatamente rimasto illeso anche se in forte stato di shock per l'accaduto. Sul posto dell'incidente è giunta anche la Polizia Stradale di Seriate, competente per territorio.









La PS ha circoscritto l’area per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi utili a ricostruire la dell’accaduto. La vittima stava viaggiando in direzione Brescia, dove gestiva un locale notturno. Il figlio la stava seguendo in auto a distanza ed è rimasto bloccato in coda proprio a causa dell’incidente in cui è rimasta coinvolta la donna, residente a Chiuduno. Preoccupato, l’ha telefonata diverse volte senza ricevere risposta: poco dopo ha scoperto cos’era successo.

