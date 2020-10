Choc sul lavoro, Simonpietro muore davanti ai colleghi a 40 anni

Carpi, la tragedia è avvenuta sul lavoro. L’azienda si trova in via dell’Agricoltura ed è specializzata nella produzione di biancheria intima, pigiami e beachwear. Proprio nel piazzale esterno della Lormar, il magazziniere Simonpietro Toni era intento a scaricare la merce nel cassone del rimorchio quando un camion, indietreggiando, lo ha schiacciato conto un altro mezzo.

Simonpietro era originario di Soliera e aveva ottenuto un posto come magazziniere della nota azienda del carpignano. Perde la vita a soli 40 anni, schiacciato contro un mezzo proprio durante il turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. un elisoccorso e un' automedica, nonchè i Carabinieri della Compagnia di Carpi e la Medicina del lavoro ma per l'uomo era ormai troppo tardi.















Alla guida del mezzo che ha schiacciato Simnopietro, un uomo di 64 anni. Non si sarebbe accorto della presenza del magazziniere, e mentre la salma del 40enne è stata trasportata in Medicina legale a Modena, la comunità di Soliera si stringe alla compagna e alla famiglia di Simone. Molto conosciuti da tutti, anche per l'attività dello zio, Ruggero Toni, eletto vicesindaco di Soliera, presidente del consiglio comunale e dirigente scolastico.















Ed è lo stesso sindaco, Roberto Solomita, ad aver commentato la tragica perdita: "La notizia ha profondamente colpito e ferito la cittadinanza e la stessa amministrazione comunale per i rapporti di vicinanza con la famiglia. Il modo terribile in cui si è verificata questa tragedia, aggiunge ulteriore sgomento al dolore". Non poteva che alzarsi anche il grido di Roberto Giardiello, sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale.









“Troppi rischi nella logistica, servono regole severe. Troppo spesso viene data la precedenza alla velocità e urgenza del lavoro a scapito della sicurezza. È necessario che le aziende rimettano al centro dell’attenzione la salute e la sicurezza sul lavoro, con norme di comportamento chiare che tutti sono chiamati a rispettare puntualmente. Per questo tutti i diversi soggetti che entrano e lavorano nelle aziende devono essere formati e informati preventivamente sulle procedure di sicurezza, sulle quali devono vigilare le imprese appaltanti”.

