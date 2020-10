Omicidio Lecce, prima telefonata di Antonio a casa: “Dovete portarmelo in carcere”

Torniamo sul caso assurdo dell’omicidio di Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta. Il killer, Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche che ha confessato l’omicidio, si trova da lunedì scorso nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce. Nella prima conversazione con i genitori il 21enne avrebbe chiesto degli abiti e un libro di preghiere. De Marco non vede i parenti, che vivono a Casarano, da prima del duplice omicidio, e potrà incorciare di nuovo il loro sguardo la prossima settimana, quando sono previste le visite ai detenuti nel penitenziario.

Nei giorni successivi al delitto, come scrive il Quotidiano di Puglia, dalle intercettazioni telefoniche è emerso che De Marco ha comunicato pochissimo anche con i genitori, ai quali durante una telefonata ha detto che sarebbe stato fuori Lecce per qualche giorno. Dettaglio che ha fatto sembrare ai magistrati, insieme ad altri elementi, tangibile l'ipotesi di allontanamento del giovane.















Sembra sempre più probabile che i legali di Antonio De Marco chiedano, la prossima settimana, una perizia psichiatrica per stabilire se il 21enne sia in grado di intendere e di volere e se fosse in sé nel momento in cui ha ucciso due persone in via Montello. E riguardo questa tragica vicenda, parla la nonna della ragazza. Alle telecamere di Pomeriggio Cinque, la donna ha affermato qualcosa in più sullo spietato killer della coppia di fidanzati, accoltellati fino alla morte nella propria abitazione a Lecce.















Le parole della nonna di Eleonora Manta non si scostano da quelle espresse nello studio di Quarto Grado da uno dei coinquilini di Antonio De Marco. Parole della nonna di Eleonora che aprono un'altra pista di indagine: "Penso che nella sua mente era innamorato di uno o dell'altro", a proposito della nipote e del suo fidanzato.











“L’ho cresciuta come se fosse figlia mia. Non puoi immaginare perché un incidente è un incidente, una malattia è una malattia. Ma perché sono troppo felici questi ragazzi, ma siamo pazzi? Erano innamorati. Noi piangiamo entrambi, non solo Eleonora”.

