Sparatoria con la polizia, muore rapinatore di 17 anni. Choc nel cuore della città

Napoli, conflitto a fuoco durante una rapina. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni, finché non è stato aperto il fuoco, scontro che ha portato alla morte di uno dei rapinatori, un minore di 17 anni. Secondo le prime informazioni, il giovane e il complice erano a bordo di uno scooter rubato in via Duomo, nel cuore della città.

A perdere la vita un giovane di 17 anni. Il complice è uscito ferito dallo scontro a fuoco avvenuto contro la polizia. Secondo le prime informazioni la persona arrestata sarebbe il figlio di Genny La Carogna, l'ex tifoso napoletano della curva A che la sera del 3 maggio 2014 fu immortalato allo stadio Olimpico di Roma prima della finale di Coppa Italia segnata dagli scontri sfociati nell'omicidio di Ciro Esposito.















Così è stato riportato su un articolo pubblicato da Il Mattino, a proposito del complice poi arrestato, figlio di "Genny la Carogna" ovvero Gennaro De Tommaso, uno dei capi ultras del Napoli. I due minorenni avevano rubato uno scooter, mezzo che poi sarebbe risultato congeniale allo scopo. Il veicolo è stato rubato nel cuore della notte in via Duomo, quando hanno avvicinato un'auto.















Il tragico evento è accaduto intorno alle 4.30, quando i due giovani rapinatori avrebbero affiancato altri due ragazzi a piedi nella zona tra via Duomo e via Marina, per derubarli dei propri averi. I due rapinatori risultavano armati di pistola. Inevitabile lo scontro a fuoco con gli agenti in borghese che si trovavano sul posto per pattugliare la zona. I poliziotti avrebbero risposto agli spari dei rapinatori.









Ed è proprio durante lo scontro a fuoco che il minorenne ha perso la vita. Il complice, un giovane di 18 anni, è rimasto gravemente ferito poi arrestato. Sequestrate dagli agenti anche le pistole di cui i due risultavano essersi armati. E a proposito del padre del rapinatore arrestato, Gennaro De Tommaso, sarebbe a sua volta figlio di Ciro De Tommaso, ritenuto affiliato al clan camorristico del Rione Sanità dei Misso.

