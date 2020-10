“Innamorato di uno o dell’altro”. Omicidio De Santis, parla la nonna di Eleonora: la clamorosa rivelazione sul killer

Omicidio di Eleonora e Daniele, parla la nonna della ragazza. Alle telecamere di Pomeriggio Cinque, la donna ha affermato qualcosa in più sullo spietato killer della coppia di fidanzati, accoltellati fino alla morte nella propria abitazione a Lecce. Le parole della nonna di Eleonora Manta non si scostano da quelle espresse nello studio di Quarto Grado da uno dei coinquilini di Antonio De Marco.

Parole della nonna di Eleonora che aprono un’altra pista di indagine: “Penso che nella sua mente era innamorato di uno o dell’altro”, e a proposito della nipote e del suo fidanzato: “L’ho cresciuta come se fosse figlia mia. Non puoi immaginare perché un incidente è un incidente, una malattia è una malattia. Ma perché sono troppo felici questi ragazzi, ma siamo pazzi? Erano innamorati. Noi piangiamo entrambi, non solo Eleonora”. (Continua a leggere dopo la foto).















La presunta omosessualità di Antonio diventa il dubbio di quanti vivevano più a stretto contatto con lui: “Ho cercato di coinvolgerlo in qualche modo, stava capendo che era gay secondo me. Antonio raccontava di non avere mai avuto una ragazza, si riteneva uno sfigato, ma non lo era”, così ha parlato il coinquilino del reo confesso, contrariamente da quanto detto dal comandante dei carabinieri Paolo Dembech. Per il comandante Antonio non risulta essere gay. (Continua a leggere dopo la foto).















La comunità è ancora sotto choc e parenti e amici della coppia non riescono ancora a capacitarsi del crudele disegno omicida messo in azione da un giovane aspirante infermiere di 21 anni, dall’apparenza tranquilla. E nel frattempo viene ufficializzato quanto riportato sull’ordinanza del giudice Michele Toriello, da cui si può continuare ad apprendere il quadro psicologico del giovane omicida. (Continua a leggere dopo la foto).









“L’accanimento di De Marco sui cadaveri, che ha sbudellato un cadavere e appeso i relativi reperti sulla porta di ingresso delle vittime è chiaramente rivelatore di quella spietata efferatezza e di quella malvagia e inumana crudeltà che – certamente – integrano gli estremi della contestata circostanza aggravante”. Un massacro pensato nei più piccoli dettagli, eppure dalla Procura di Lecce trapela che il 21enne ha avuto conati di vomito quando gli sono stati mostrate le foto dei corpi straziati di Daniele ed Eleonora.

“Purtroppo è lui”. Maltempo Italia, Samuel morto a 36 anni: salvo il fratello 21enne