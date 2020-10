Coronavirus Italia, nuovo boom di contagi. Mai così tanti da aprile

Nuovo incremento di casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti segnalati ben 2.844 nuovi positivi, dunque 345 in più rispetto a ieri. Un dato del genere non si registrava dallo scorso 24 aprile; in quella circostanza ce ne furono 3.201. Sono inoltre stati fatti meno tamponi, 118.932, dunque 1.300 in meno rispetto al 2 ottobre. Considerando anche le vittime e le persone guarite, il totale dei contagiati ammonta a 322.751. Anche i decessi aumentano nelle 24 ore.

In un giorno sono morti infatti 27 italiani per complicanze legate alla malattia. Nella giornata di ieri erano morte 23 persone; il totale dei deceduti è pari a 35.968. Per quanto riguarda le singole regioni, la più colpita è la Campania con 401 infetti; dopo troviamo la Lombardia a quota 393, il Piemonte a 279, il Veneto a 276 e il Lazio a 261. Ci sono due regioni che non hanno invece avuto contagi: si tratta del Molise e della Valle d’Aosta. In aumento ancora ricoveri e terapie intensive. (Continua dopo la foto)















Gli attualmente positivi sono a 55.566, quindi in aumento di 1.569 unità. Per quanto concerne i ricoveri in ospedale, i pazienti che si trovano in regime ordinario sono aumentati di 63 e hanno raggiunto la soglia di 3.205. In rianimazione abbiamo 3 persone in più, in totale 297. Per concludere, gli infettati che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 52.064. Rispetto a ieri, 2 ottobre, sono incrementati di 1.503. Questi i dati principali diramati dal ministero della Salute. (Continua dopo la foto)















Nelle scorse ore il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ha dichiarato: “Si potrebbe decidere di usare le mascherine all’aperto di fronte alla ripresa di focolai. Ci si sta pensando da molte parti. Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti. Se oggi l’Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d’Europa è perché siamo stati molto rigorosi”. (Continua dopo la foto)









A proposito dei casi di covid 19 che stanno emergendo nelle scuole, Zampa ha poi spiegato che “il Governo ha già emesso una circolare, noi indichiamo il test rapido a scuola, dove si può si parte immediatamente e molte realtà sono già partite. Sappiamo che è importantissimo che si torni il prima possibile alla normalità. Sappiamo anche che la scuola porterà con sé inevitabilmente qualche elemento di rischio in più”.

“Positivo al coronavirus”. Giulio Golia, l’annuncio della Iena arrivato poco fa. Le sue condizioni