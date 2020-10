Dopo 20 anni scopre che i figli non sono suoi, la decisione dei giudici spiazza tutti

Perugia, la decisione del tribunale arriva oggi. Sono 20 gli anni in cui l’imprenditore ha mantenuto i suoi due figli, ma la verità è emersa proprio durante le procedure che avrebbero condotto alla separazione della coppia di coniugi, L’uomo ha scoperto, infatti, di non essere il padre e questo è emerso solo alla luce del test del Dna. I sospetti sono sempre esistiti, e sono stati confermati così.

Sul sito dell’ANSA sono state rese note le dichiarazioni rilasciate dal legale dell’imprenditore, l’avvocato Marcello Pecorari: “Tecnicamente è stato riconosciuto un danno endo-famigliare legato al comportamento ritenuto illegittimo del coniuge per aver fatto credere all’altro che i figli fossero stati i suoi”. La coppia di coniugi ha deciso di avviare le pratiche della separazione nel lontano 2000. (Continua a leggere dopo la foto).















Il mantenimento dei due figi, all’epoca ancora minorenni. è spettato al padre che per ben 20 lunghi anni non ha mai fatto mancare nulla ai due adolescenti. Ma qualcosa ha fatto emergere un dubbio per condurre poi ad effettuare il test del Dna. La verità emersa ha condotto al disconoscimento formale della paternità, poi reso effettivo solo nel 2018. Di oggi, la decisione presa dal tribunale di Perugia alla luce dei dati emersi durante questi lunghi anni di battaglie legali. (Continua a leggere dopo la foto).















La donna non potrà fare altro che risarcire il suo ex marito di 150mila euro, così come viene riportato dalla Nazione. Pare che tutto abbia avuto inizio nel 1990, quando la coppia ha deciso di sposarsi alla luce della gravidanza della donna. Un matrimonio cosiddetto ‘riparatore’ che dopo la nascita del primo figlio destava già qualche sospetto nell’uomo. Poi la notizia di una seconda gravidanza. (Continua a leggere dopo le foto).









Dal primo parto sono trascorsi altri tre anni. Nasce una femmina, ma il marito continua a sospettare della paternità, finché nel 2006 viene scoperta la relazione extra-coniugale della moglie, motivo che porterà i due ad avviare le pratiche legali della separazione. Solo oggi, nel dolore della scoperta, il piccolo imprenditore umbro ha visto riconosciuto i suoi diritti, dopo anni di raggiri e menzogne.

