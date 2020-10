Trovato morto in auto con un sacchetto in testa: è giallo. Polizia sul posto

Il corpo di un uomo è stato trovato ieri pomeriggio in un’auto parcheggiata sulla circonvallazione Tuscolana. Si tratta di un quarantottenne straniero la cui scomparsa era stata denunciata il 24 settembre scorso. E’ stato un passante a lanciare l’allarme: l’odore che proveniva dal mezzo abbandonato era nauseante. Da qui, la chiamata ai vigili urbani che a loro volta hanno avvisato la Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Tuscolano e gli agenti della Polizia Scientifica.

Come emerso dall’identificazione del corpo, si tratterebbe di un uomo di 48 anni originario della Repubblica Ceca. La sua scomparsa era stata denunciata lo scorso 24 settembre. Aveva in testa un sacchetto di plastica chiuso, dettaglio che indirizza gli inquirenti verso l’ipotesi del gesto volontario, ma nessuna pista è esclusa. Continua dopo la foto















La salma è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La pandemia da Covid-19 sta avendo un grosso impatto sulla salute mentale: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente correlati a Covid-19, a fronte di un numero di suicidi per crisi economica che nello stesso periodo del 2019 si attestava a 44 e quello dei tentati suicidi a 42. Continua dopo la foto















Lo segnalano gli psichiatri al Convegno Internazionale sulle tematiche legate al suicidio, organizzato dalla Sapienza Università di Roma e con il sostegno non condizionato della Fondazione Menarini, in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre. Continua dopo la foto











Oltre alle conseguenze della crisi finanziaria, pesano l’isolamento sociale, ben diverso dal distanziamento fisico necessario, lo stigma verso chi ha superato la malattia, il peggioramento di un disagio psichico già presente esasperato dalla pandemia.

