Incubo Maltempo, frane ed esondazioni: disperse quattro persone

Ci sono quattro dispersi a causa del maltempo nella zona di confine tra Italia e Francia. Non si hanno notizie di un camioncino di Emmaus Cuneo – un’organizzzazione di volontariato – con tre addetti a bordo che era diretto a Tenda, in val Roya. I contatti si sono persi a Vievola, una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo. Molte persone sono rimaste bloccate tra due frane proprio a Vievola e sotto il tunnel di Tenda, dove non si escludono vittime.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone che erano rimaste intrappolate nella galleria che unisce Italia e Francia. Si tratta di quattro pompieri francesi e un pastore italiano che poco prima aveva visto il fratello trascinato via dalla piena dei fiumi. Piogge intense e temporali forti nella notte sulla Liguria dov'è in vigore l'allerta meteo di livello rosso su tutto il territorio con l'esclusione del settore centrale, che comprende il genovesato in allerta arancione.















La linea temporalesca che sta attraversando la regione si è abbattuta con intensità su Ponente e Levante ligure. In particolare a Ventimiglia il fiume Roya è uscito dagli argini all'altezza della passerella Squarciafichi. In centro si segnalano allagamenti e auto sommerse nella frazione di Torri dove a straripare è stato un torrente affluente del Roya.















Sul Roya gli alti livelli di precipitazioni hanno fatto registrare alla stazione idrometrica di Airole oltre 8 metri sullo zero idrometrico, uno dei massimi storici. Nell'imperiese a Badalucco criticità e allagamenti si sono registrati per l'esondazione del torrente Argentina. Venti di burrasca hanno toccato coste e rilievi, con raffiche fino 97 km/h a Genova in località Punta Vagno, 125 km/h sul Colle di Cadibona nel savonese e 190 km/h a Fontana Fresca. A Genova ieri sera proprio il vento ha scoperchiato abbattendola la tensostruttura che copriva le piscine del quartiere di Albaro.









“Nelle prossime ore – spiegano da Arpal – data la prevista persistenza delle precipitazioni, le portate dei corsi d’acqua saranno ancora in crescita; successivamente anche nel resto della regione saranno possibili criticità soprattutto nei bacini interessati dalle piene di ieri mattina (Aveto, Entella, Petronio, Vara)”.

