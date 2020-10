Coronavirus Italia, anche oggi boom di positivi: preoccupa una regione

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.499 nuovi casi di coronavirus, contro i 2.548 di ieri. I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute nel consueto bollettino sull’emergenza covid-19. Oggi c’è un nuovo record dei tamponi: oggi, infatti, ne sono stati fatti sono 120.301 (duemila più di ieri).

Il totale dei casi positivi da coronavirus sale quindi a 319.908. I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri, mentre i decessi sono stabili: oggi sono stati registrati 23 morti, ieri 24. Il totale dei decessi è di 35.041. I guariti sono 1.126, ieri sono erano 1.140). Il totale dei pazienti guariti dal coronavirus sono 229.970 in tutto. (Continua a leggere dopo la foto)















In Campania il maggior numero di contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati tantissimi casi: 392. Lombardia (307) e Lazio (264). Anche oggi nessuna regione italiana registra zero casi. In Molise, però, sono stati registrati quattro nuovi contagi. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 1.350 unità (ieri +1.384), e il totale arriva a 53.997. I ricoverati in regime ordinario sono aumentati di 45 unità (ieri 50), per un totale di 3.142, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 50.561, 1.302 più di ieri. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto mascherina all’aperto obbligatoria nel Lazio a partire da sabato 3 ottobre. Questo quanto annunciato dal governatore Nicola Zingaretti, che ha parlato della nuova ordinanza nel corso della conferenza stampa in diretta dall’ospedale Spallanzani di Roma. (Continua a leggere dopo la foto)









“Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo della mascherina all’aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, durante l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing”. (Continua a leggere dopo la foto)

“È un potente strumento di prevenzione per fermare la curva, e anche per lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole”, ha spiegato il governatore. “Per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti” nel Lazio, ha aggiunto quindi Zingaretti.

