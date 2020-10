Omicidio Daniele e Eleonora, cosa emerge sul killer: “Ecco perché li ha uccisi”

Nuovi dettagli sul terribile doppio omicidio commesso dallo studente Antonio De Marco a Lecce, con vittime Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Stando a quanto riferito dal gip, non ci sarebbe l’odio o il rancore dietro l’efferato delitto. Il magistrato Michele Toriello ha infatti un parere completamente opposto, come illustrato nella convalida del fermo del 21enne. Dunque, sia Daniele che Eleonora sarebbero stati delle vere e proprie vittime occasionali della sua violenza.

Ecco quanto riportato nel dispositivo dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecce: "Sono stati uccisi senza alcun effettivo collegamento a un qualsiasi attrito insorto durante la breve convivenza". L'arrestato, rinchiuso nella casa circondariale leccese, ha fornito tutti i particolari della sua azione criminale. Ha infatti ammesso di aver ammazzato in un primo momento la ragazza prima di accanirsi sull'arbitro di calcio. E il gip ha anche aggiunto altri dettagli.















Toriello ha definito la figura di De Marco come quella di un giovane completamente non affidabile ed è per questa ragione che è stata confermata la sua permanenza dietro le sbarre. Inoltre, ha giudicato in questo modo il duplice assassinio: "Di una spietata efferatezza, malvagia e inumana crudeltà". Queste ultime considerazioni fanno sicuramente riferimento anche al fatto che il killer avesse progettato delle vere e proprie torture da compiere sui corpi di Daniele ed Eleonora.















Nell'ordinanza si è parlato anche dei bigliettini di De Marco, che si era portato con sé: "Insieme ai vestiti c'erano le chiavi e il coltello acquistato in contanti. La candeggina l'ho acquistata presso un negozio, quella sera portavo al seguito anche uno zainetto di colore grigio con dentro la candeggina, delle fascette ed il coltello nonché della soda". "Ho scritto solo due giorni prima i biglietti". Nel contenuto dei bigliettini, tutta l'oscenità che albergava da tempo nella testa del 21enne.









I bigliettini sono rigorosamente scritti a mano dal giovane infermiere killer. Delle vere e proprie ‘istruzioni’ per porre fine per sempre alla vita di una coppia da lui ritenuta essere “troppo felice”. Questo quanto appuntato da Antonio. Nel primo foglio: “Appena entrato: legare tutti, accendere tutti i fornelli e mettere l’acqua a bollire”. Ulteriori particolari choc anche negli altri fogliettini.

