Bologna, cresce il numero dei contagi. Dopo la festa Erasmus avvenuta in piazza Scaravilli, sale a 60 il numero dei positivi al virus tra i più giovani. Dopo circa una settimana, un’altra festa, questa volta presso i giardini Margherita, allo Chalet, risulta essere decisiva per l’incremento della curva di contagi Covid. Un appello da parte della Ausl e del Comune di Bologna è l’ennesimo tentativo mosso per sensibilizzare la collettività.

Parole chiare e inevitabili di fronte alle cifre che tendono a fare salire il picco. La rete dei contagi si infittisce: "Se sabato sera eri allo Chalet dei Giardini Margherita di Bologna potresti essere stato a contatto con un caso positivo Covid-19. Per la sicurezza tua e delle persone che incontri, prenota subito il tampone". La Ausl di Bologna lancia un appello rivolto a chi ha preso parte all'ennesimo assembramento imprudente.















Alla festa dei Giardini Margherita sembrano aver preso parte alcuni degli studenti presenti anche in piazza Scaravilli il 21 settembre. Immediato l'invito a sottoporsi al tampone, rivolto a chi era presente tanto all'interno quanto all'esterno del locale. La trasmissione del virus procede a macchia d'olio, a farlo emergere i risultati emersi in seguito all'indagine epidemiologica.















Nello specifico si è esposto il direttore dell'Ausl, Paolo Bordon: "Al momento abbiamo 45 focolai attivi, di cui 33 famigliari, ma questo è il più grosso che abbiamo. Chiedo ai ragazzi attenzione: si contagia di più la fascia d'età che va dalle superiori all'università. Il mio appello è quello di seguire le regole di base: mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani", a seguirlo anche socio dello Chalet.





Racconta Enrico Troncossi: “Fuori c’erano ragazzi a fare baldoria. Lì è davvero impossibile mantenere il distanziamento. I giovani arrivano a frotte, hanno bottiglie di alcol e le casse per la musica. Fanno feste ogni mercoledì e sabato e sa quante volte siamo stati noi a pulire, a buttare via il rusco perché ci vergogniamo? Per non parlare dei vicini che si lamentano con noi. Ho consigliato all’Ausl di chiamare anche loro per fare il tampone”. Alla luce dei fatti, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, rende obbligatorio l’uso delle mascherine per tutto il weekend, previsto anche all’esterno.

