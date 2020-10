“Accendere tutti i fornelli…”. Omicidio Lecce, scoperte le ‘istruzioni’ choc del killer, passo dopo passo: “Poi torturare”

Omicidio di Daniele ed Eleonora, ancora raccapriccianti dettagli sull’uccisione della coppia. A fornire il quadro completo dell’omicidio, il killer stesso, studente insospettabile e “tranquillo”, come è stato descritto da tutti Antonio De Marco, prima che emergessero tutti i dettagli di un disegno preciso, meticoloso, oltre la dimensione della follia. Il racconto del killer lascia senza parole e oggi si aggiunge anche il contenuto dei bigliettini.

Dopo l'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Lecce Michele Toriello che ha convalidato il fermo di Antonio De Marco, il reo confesso prosegue a fornire tutti i dettagli della tragica vicenda leccese. Durante il racconto, viene portato a conoscenza di tutti anche il contenuto dei biglietti, tessere di un mosaico macchiato di premeditazione e meticolosa cura di ogni orribile dettaglio.















"Insieme ai vestiti c'erano le chiavi e il coltello acquistato in contanti. La candeggina l'ho acquistata presso un negozio, quella sera portavo al seguito anche uno zainetto di colore grigio con dentro la candeggina, delle fascette ed il coltello nonché della soda", e una premeditazione confermata da una frase secca: "Ho scritto solo due giorni prima i biglietti". Nel contenuto dei bigliettini, tutta l'oscenità che albergava da tempo nella testa del 21enne.















I bigliettini sono rigorosamente scritti a mano dal giovane infermiere killer. Delle vere e proprie 'istruzioni' per porre fine per sempre alla vita di una coppia da lui ritenuta essere "troppo felice". Questo quanto appuntato da Antonio. Nel primo foglio: "Appena entrato: legare tutti, accendere tutti i fornelli e mettere l'acqua a bollire". Sul secondo foglio: "Scendi alla fermata, attraversi e riattraversi in diagonale poco prima del bar. In via Vittorio Veneto c'è il condominio a dx. A fine strada attento di fronte. Passare velocemente sul moro in alto a sn".









Sul terzo foglio: “Pulizia, lei: acqua bollente, candeggina- lui: acqua bollente candeggina, poco prima di uscire:soda”. E poi un quarto foglio: “Nastrare le dita, prendere i guanti, coprire testa, cambio maglietta, vestizione, prendere coltello e fascette, slacciare le scarpe”. E il quinto foglio: “Un’ora e mezza- 10/15 minuti di tortura, 1 ora e 15 minuti, 30 minuti di caccia al tesoro, 30 minuti di pulizia, 15 minuti di controllo generale”. Nell’orrore, gli inquirenti proveranno a comprendere cosa intendesse dire Antonio con il termine “caccia al tesoro”.