Tragedia a Piacenza. Muore a soli 47 anni, la donna rimasta vittima di un drammatico incidente avvenuto lungo strada Bonina a Rottofreno, nel Piacentino. Erano le 20,15 quando la donna si è allontanata da casa per recarsi in farmacia e acquistare i medicinali alla madre. A piedi, la donna stava camminando lungo una strada poco illuminata, poi viene travolta da un auto e muore sul colpo.

Nulla da fare per Maria Alberti, travolta da una Ford Fiesta in corsa con alla guida il 49enne ad oggi indagato per omicidio stradale. L'uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo. Si è reso conto di aver travolto con la propria auto Maria, residente nella zona, e ha subito fermato il veicolo per prestare soccorso. Poi l'allarme lanciato ai sanitari dell'automedica del 118.















Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa di San Nicolò. Le condizioni della 47enne si sono rivelate molto gravi fin da subito, il corpo di Maria è stato letteralmente travolto dall'auto. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada. A diffondere la notizia anche anche Piacenzasera. it dove si apprende una prima ricostruzione del tragico incidente che ha portato via per sempre la vita di Maria.















Così si legge: "Nell'urto, avvenuto lungo una strada poco illuminata, la donna è stata sbalzata nel campo a lato della carreggiata. A quanto pare si era recata in paese per acquistare dei farmaci per la madre e, al rientro, è avvenuto l'incidente". Al momento, dunque, si apprende dalle parole del conducente del veicolo che le condizioni di scarsa illuminazione stradale non gli hanno permesso di scorgere per tempo la donna.









Un vuoto incolmabile quello lasciato da Maria, uscita da casa per andare ad acquistare presso la farmacia più vicina alla propria abitazione, quei farmaci che sarebbero serviti alla madre malata. La comunità rimane sotto choc e nel frattempo la squadra operativa del Polstrada di Piacenza continua a fare luce sulla dinamica del letale incidente. Si rimane in attesa di aggiornamenti.

