Incidente choc, il carico del tir si sfila e Sergio muore schiacciato

Terribile incidente sul lavoro a Cervarezza, in provincia di Reggio Emilia, dove un sessantaduenne è è morto schiacciato da un carico di tubi in politilene che si trovano su un camion. È successo nella tarda mattinata di giovedì 1 ottobre, in via della Repubblica, in uno spiazzo che si trova alle spalle dell’ex hotel Ilton.

Sergio Correggi, questo il nome della vittima, si trovava vicino a un camion carico, quando i tubi probabilmente si sono sfilati dalle fasce con cui erano stati legati e gli sono caduti addosso senza lasciargli scampo. L'allarme è arrivato al 118 alle 11,50. Si è anche alzato in volo l'elisoccorso, che ha però fatto ritorno alla base senza il paziente. Sul posto anche i carabinieri, il personale della medicina del lavoro dell'Ausl e i vigili del fuoco. I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.















Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri di Collagna che stanno operando insieme al personale della medicina del lavoro di Scandiano. I mezzi sono stati sequestrati e il corpo del 62enne è stato messo disposizione della procura reggiana che ha aperto un'inchiesta sul tragico incidente. Sergio Correggi abitava nella frazione di Talada, dove viveva insieme la moglie. Prima di diventare imprenditore edile aveva lavorato alla Car Agricola, azienda specializzata nella macellazione di prodotti avicoli.















Poche settimane fa un simile incidente. Michele Murgia, 34 anni, è morto in seguito alle ferite riportare al crollo di una parete prefabbricata di cemento all'interno di un capannone della ditta Macar, azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, nella zona industriale del paese. A bordo di una motrice con le insegne della ditta "Autotrasporti Pittau", Murgia aveva iniziato le manovre per uscire dal capannone dopo aver agganciato un container.









In base a una prima ricostruzione, il container caricato sul mezzo avrebbe urtato la parete superiore della traversa in cemento che sovrasta l’ingresso del capannone. A quel punto l’urto avrebbe fatto crollare la parete che si è abbattuta sulla cabina. Gli operatori del 118 hanno cercato di salvare il giovane ma non c’è stato niente da fare.

