Coronavirus Rai, contagi nella tv pubblica: “Situazione allarmante, un ricoverato in terapia intensiva”

Brutte notizie per la Rai e in particolare per il Tg1. Due impiegati sono infatti risultati positivi al coronavirus, come confermato dall’agenzia di stampa giornalistica ‘PrimaPaginaNews’. Quest’ultima ha riportato nell’articolo: “La situazione è allarmante e preoccupa centinaia di collaboratori in Rai. Un impiegato ieri si sarebbe sentito male al lavoro e si troverebbe in terapia intensiva”. E non si tratterebbe dell’unico episodio perché problemi ci sarebbero anche al Tg3.

Pare infatti che si sia infettata una persona che lavora alla segreteria di direzione. Queste le informazioni fin qui trapelate: "Gli altri impiegati, fatti rientrare in tutta fretta, dallo smart working, nel frattempo, secondo un ordine di servizio sono stati trasferiti nello stanzone che un tempo era la redazione web del tg e anche qui senza nessuna spiegazione ufficiale, contro tutte quelle che sono le norme di distanziamento anti-Covid". Poi è stato il sito 'Fanpage' ad aggiornare la situazione.















'Fanpage' quindi ha confermato ufficialmente che ci sono dei positivi, ma sarebbe da escludere l'ipotesi di un vero e proprio focolaio. La task force che deve garantire la sicurezza nella televisione pubblica italiana, ovvero il nucleo speciale di Gestione Covid, si è immediatamente attivata affinché siano rispettate le procedure di verifica anti-contagio. Nella lettera del nucleo datata 30 settembre sono state riportate tutte le informazioni utili a capire l'attuale situazione in seno alla Rai.















"Nella mattinata odierna l'azienda ha avuto evidenza di un caso di positività che si è verificato a Roma al Tg1. Come previsto dal protocollo aziendale, è stata pianificata la sanificazione dei locali, è stato immediatamente avviato il tracciamento; congiuntamente alla Asl di competenza sono stati individuati i contatti stretti ed è stata programmata l'effettuazione del tampone molecolare. In via cautelare, come prevede la norma, gli stessi sono stati posti in permanenza domiciliare".









Oggi, primo ottobre, nuovo boom di casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si segnalano ben 2.548 nuovi positivi contro i 1.851 del 30 settembre. Questi dati non si registravano dallo scorso 29 aprile, quindi ancora in lockdown; inoltre, è l’aumento netto più secco dal 24 aprile. C’è comunque stato il record di tamponi, 118.236, ovvero 13 mila in più rispetto al giorno prima.

