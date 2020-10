Arrivata la decisione sull’assassino reo confesso Antonio De Marco, accusato del terribile duplice omicidio ai danni della coppia formata dall’arbitro Daniele De Santis e da Eleonora Manta. Nella giornata di oggi, giovedì 1 ottobre, lo studente 21enne di Scienze Infermieristiche originario di Casarano è stato interrogato per la convalida del suo fermo. Il giovane resta in carcere dopo aver parlato davanti al gip Michele Toriello, al pm Maria Consolata Moschettini e ai suoi legali.

Gli avvocati che lo difendono sono Andrea Starace e Giovanni Bellisario. E sono stati proprio questi ultimi a fornire maggiori dettagli su ciò che è accaduto durante il suo interrogatorio con i magistrati, avvenuto nella casa circondariale di Lecce. Gli avvocati hanno quindi annunciato che De Marco “ha risposto a tutte le domande che sono state poste”. In seguito, il gip Michele Toriello ha assunto la decisione di confermare il suo arresto, con il killer che rimane dietro le sbarre. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto rivelato, i quesiti posti al presunto assassino hanno fatto riferimento alle motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo atto gravissimo. Ricordiamo che come unica spiegazione è stata fornita finora l’ipotesi dell’invidia di De Marco nei confronti dei due fidanzati, che li vedeva troppo felici. I legali difensori dell’arrestato hanno inoltre aggiunto che “il ragazzo è ancora scosso, molto provato”. Si è sparsa la voce che Starace e Bellisario possano chiedere la perizia psichiatrica. (Continua dopo la foto)















Agli avvocati è dunque stato chiesto se hanno intenzione di intraprendere questa strada, ma hanno preferito non sbilanciarsi più di tanto: “Dobbiamo valutare”. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa in più, ma allo stato attuale l’unica certezza è che il loro assistito dovrà restare in carcere. Ieri il difensore Starace aveva comunicato alla stampa: ““Il ragazzo è molto scosso e molto provato da questa situazione. Lui è consapevole della delicatezza e della gravità dell’intera vicenda”. (Continua dopo la foto)









Poi aveva detto ancora: “Al momento è in isolamento per ragioni sanitarie, per le misure anti-Covid. Antonio è molto confuso e sofferente rispetto a quello che è successo”. L’avvocato ha incontrato De Marco nella mattinata di ieri, mercoledì 30 settembre, proprio nel carcere leccese. E la criminologa Martina aveva confermato l’ipotesi che l’intenzione del killer fosse quella di ‘bollire i corpi’ delle vittime.

