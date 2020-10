Calcio in lutto. Auto contro cinghiali sull’autostrada, morti due giocatori: “Riposate in pace”

Terribile incidente avvenuto qualche minuto prima delle 3.30 di giovedì 1 ottobre lungo l’autostrada A26, nel territorio di Carpignano Sesia, in provincia di Novara, in Piemonte. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Romagnano Sesia, pare che l’auto in viaggio verso Gravellona Toce, abbia urtato dei cinghiali presenti in carreggiata.

Nello schianto sono morti due calciatori e una persona è rimasta ferita. Le vittime sono Simonluca Agazzone, 39 anni, di Bogogno (in provincia di Novara) e Matteo Ravetto, 32, di Gattinara (nel Vercellese). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Novara: vani i tentativi di soccorso, i due sono morti sul colpo.















Simonluca Agazzone, 39 anni, ha giocato nel Monza, Spal, Carrarese, Spezia e Sudtirol. Dal calcio locale è arrivato al Novara, ha giocato anche nel Milan e nella nazionale Italiana giovanile (Under 16 e 18), dove indossò anche la fascia da capitano. Giovane promessa, vestì la maglia rossonera dal 1997 al 2000. Di Agazzone si ricorda il fondamentale goal che al Torneo di Viareggio del 1999 diede la storica vittoria al Milan. Vittoria che la squadra del capoluogo lombardo inseguiva da 39 anni.















Il suo esordio in prima squadra a San Siro risale al 22 febb 2000, quando il Milan di Shevchenko, Leonardo, Albertini e Boban giocò contro la Dinamo Kiev.

Matteo Ravetto era originario di Valle Mosso, in provincia di Biella, dove aveva per un periodo gestito il bar Giardino, che era di proprietà della nonna.









“Era molto conosciuto a Valle Mosso – racconta l’ex sindaco, Cristina Sasso al quotidiano Prima Biella – aveva rimodernato il locale del bar, tre anni fa, e poi lo aveva dato in gestione”. Ravetto era cresciuto nella Biellese, aveva giocato a Casale, Borgosesia, poi a Gattinara, Santhià, Borgomanero, Cossato, Arona e Carpignano, dove aveva cominciato il campionato di Prima Categoria la scorsa domenica.

