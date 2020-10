Il tragico avvenimento si è consumato a Trento: un uomo di 37 anni è morto in seguito ad un malore. L’episodio è accaduto all’Italian Beauty & Spa di via Bolzano, il centro estetico di cui l’uomo stesso era il titolare. È accaduto che la vittima, Michele Paolozzi, non rispondesse più al campanello del centro, a seguito di ciò sono stati allertati gli operatori del 112 che sono intervenuti immediatamente. Questo avvenimento tragico, accaduto attorno alle 15 della giornata di ieri, mercoledì 30 settembre, ha fortemente scosso tutta la comunità di Trento.

Michele Paolozzi era ragazzo un di 37 anni, un giovane imprenditore con la passione per l'estetica e la voglia di mettersi in proprio aprendo un centro benessere. Aveva frequentato il Centro di formazione professionale, conseguendo nel 2003 la qualifica di estetista. Paolozzi si era specializzato nei massaggi, frequentando svariati corsi di formazione in diverse scuole di massaggio del nord Italia.





























Dopo parecchi anni di gavetta e la collaborazione con tanti centri estetici e resort in varie zone, precisamente sul lago di Garda e in Trentino, Michele Paolozzi vede il suo sogno realizzarsi. Quella del 37enne trentino è la storia professionale di un uomo che non ha mai avuto intenzione di accontentarsi e che ha sempre cercato di accrescersi lavorativamente. Michele non si è mai dato uno stop e ha deciso di assumersi tutti i rischi che comporta l'aprire una propria attività. Il suo è stato un sogno stroncato da una tragica ed improvvisa morte.









