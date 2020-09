“Soffre…”. Omicidio Daniele e Eleonora, trovato un biglietto del killer Antonio De Marco: è tutto scritto lì

Lo studente Antonio De Marco, reo confesso dell’omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, è rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce ed è in isolamento sotto vigilanza continuativa. A quanto filtrato, questa decisione è nata perché si tratta di una persona giovane e che per la prima volta entra in una casa circondariale. La famiglia del presunto assassino ha deciso di nominare un avvocato di fiducia, in sostituzione del difensore d’ufficio.

Secondo le ultime informazioni, entro la giornata odierna sarà stabilita la data dell'interrogatorio per convalidare il fermo del 21enne. Intanto, i carabinieri hanno rinvenuto un altro bigliettino durante la perquisizione nell'abitazione di via Fleming del ragazzo. Si tratta di un bigliettino praticamente identico a quello ritrovato sul luogo del duplice omicidio, che riporta il cronoprogramma degli assassinii in modo dettagliato. C'è anche specificata la durata dell'esecuzione.















Il tempo necessario per commettere il reato era stato calcolato in un'ora e mezza. Su questo bigliettino, ora posto sotto sequestro dai militari, è riportato a mano l'intero percorso. Si fa riferimento ai tempi di percorrenza e anche a quanto tempo fosse necessario restare a casa di De Santis e Manta per commettere i due brutali omicidi. Su De Marco ha rotto il silenzio il legale difensore dello studente di Scienze Infermieristiche. Prima di essere sostituito, ha espresso il suo parere.















Andrea Starace ha dichiarato: "Il ragazzo è molto scosso e molto provato da questa situazione. Lui è consapevole della delicatezza e della gravità dell'intera vicenda. Al momento è in isolamento per ragioni sanitarie, per le misure anti-Covid. Antonio è molto confuso e sofferente rispetto a quello che è successo". L'avvocato ha incontrato De Marco nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, proprio nel carcere leccese. Ricordiamo che si trova lì in stato di fermo.









Secondo un’indiscrezione pubblicata stamane dal Quotidiano di Puglia, Antonio De Marco avrebbe avuto l’intenzione di ‘bollire i corpi’. E la criminologa Martina ha confermato: “Confermo, lo ha detto in sede d’interrogatorio a proposito del solvente che aveva portato con sé. Credo che avesse intenzione di utilizzarlo per pulire le tracce del delitto, ma evidentemente De Marco sta cercando di attaccarsi l’etichetta di serial killer”.

