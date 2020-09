“Bollire i loro corpi”. Daniele e Eleonora, l’idea del killer dopo l’omicidio. Spaventosi dettagli dalle indagini

Omicidio di Eleonora e Daniele, dopo le affermazioni dello zio del killer, le parole della criminologa. A Fanpage.it. Isabel Martina, criminologa leccese ed esperta di cold case, ha offerto alcuni dettagli alla luce dell’interrogatorio di Antonio De Marco, killer della coppia, descritto di recente dallo zio come un “ragazzo tranquillo”. Secondo un’indiscrezione pubblicata stamane dal Quotidiano di Puglia, Antonio De Marco avrebbe avuto l’intenzione di ‘bollire i corpi’.

“Confermo, lo ha detto in sede d’interrogatorio a proposito del solvente che aveva portato con sé. Personalmente credo che avesse intenzione di utilizzarlo per pulire le tracce del delitto, ma evidentemente De Marco sta cercando di attaccarsi l’etichetta di serial killer, di mostro, evocando temibili assassini del passato come Leonarda Cianciulli, nota proprio perché ‘bolliva le sue vittime'”, afferma la criminologa. (Continua a leggere dopo la foto).















Entrando nel dettaglio, questo il punto di vista di Isabel Martina: “È una connotazione che a mio avviso non gli si adatta. Ha commesso molte ingenuità, non ha agito con l’efficienza degli assassini organizzati seriali. Ha concepito un piano da film horror che lo vedeva come feroce vendicatore, ma poi ha dovuto confrontarsi con la realtà”. E si ritorna a insistere su un’espressione precisa, che troverebbe nella felicità della coppia il movente di Antonio. (Continua a leggere dopo la foto).















“Ritengo che in questo caso la felicità di Eleonora e Daniele si sia trasformata nell’infelicità dell’assassino quando hanno deciso di escluderlo dalla loro vita, chiedendogli di lasciare la stanza in affitto nel B&B. Probabilmente De Marco aveva sopravvalutato il proprio ruolo e idealizzato il rapporto con Daniele De Santis”, e ancora: “Probabilmente per lui, ventunenne di provincia, introverso e timido, abitare con Daniele, un ragazzo attraente, brillante e socialmente inserito, rappresentava l’accesso al un mondo che aveva sempre sognato. Lo aveva fatto sentire, per una volta, incluso. Scoprire poi di non rivestire alcun ruolo e forse di essere guardato con indifferenza, lo ha fatto sentire tradito”. (Continua a leggere dopo le foto).









Il corpo di Eleonora ha ricevuto più coltellate, la criminologa risponde: “Da quando ha vinto il concorso all’INPS lo scorso marzo Eleonora ha cominciato a pianificare la convivenza stabile e a essere più presente. Non è improbabile che quando si trovava in casa con Antonio De Marco e Daniele, in maniera naturale la coppia tendeva ad appartarsi escludendolo. E la felicità di coppia in quei momenti diventava l’infelicità di Antonio”, e aggiunge: “È probabile che Eleonora rappresentasse anche le ragazze che nella giovane vita di Antonio lo avevano fatto sentire non considerato, invisibile e lo avevano respinto. In questo senso c’è una componente misogina”. Alla domanda se Antonio possa essere ritenuto un soggetto psichiatrico, Isabel risponde: “Lo escludo. Andava bene negli studi, studiava Scienze infermieristiche, non avrebbe potuto farlo se avesse avuto malattie conclamate. È possibile che abbia un disturbo di personalità, ma resta comunque una persona, tra virgolette, normale”.

