“Cosa c’è dietro al massacro di Lecce”. Omicidio Daniele ed Eleonora, da Roberta Bruzzone una spiegazione inquietante

Continuano le indagini sull’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonota Manta. Dopo l’arresto e la confessione del 21enne Antonio De Marco, accusato di aver ucciso nella serata del 21 settembre la coppia, ora si cerca di capire cosa possa aver portato lo studente di infermieristica a compiere un gesto così terribile.

Daniele e Antonio si sono conosciuti il 29 ottobre 2019, quando l'infermiere ha chiesto all'arbitro di prendere in affitto una stanza nel suo appartamento. La convivenza è durata fino al 30 novembre. Poi nessun contatto, fino al 6 luglio 2020, quando De Marco ha mandato un messaggio a De Santis per chiedere nuovamente la camera in affitto. L'arbitro acconsente ma a fine agosto Antonio lascia la casa perché Daniele ha in programma di andare a vivere insieme alla fidanzata Eleonora.















Da allora, dicono gli inquirenti, avrebbe cominciato a pianificare l'omicidio nei dettagli. Il giorno dell'inaugurazione della casa Antonio compie il terribile omicidio e quando i carabinieri lo arrestano dice di averli uccisi "perché troppo felici". Una mattanza brutale, fortemente premeditata e con una violenza e cattiveria contro natura. Ma perché li ha uccisi? Perché Antonio De Marco ha deciso di togliere la vita a Eleonora e Daniele?















Intervistata da Leggo, la criminologa Roberta Bruzzone ha cercato di chiarire e valutare il duplice omicidio della coppia: "È una semplificazione. Siamo davanti a una personalità disturbata, di tipo narcisistico, probabilmente borderline. Credo che il giovane abbia trasformato la decisione di De Santis di riprendersi l'abitazione per vivere con la compagna in una sorta di abbandono".









Secondo la criminologa l’assassino “era vendicativo, lo dimostra anche quel messaggio su Facebook. Voleva punire i due fidanzati per far capire che era importante e che non potevano liberarsi così di lui. Le previste torture lo facevano sentire gratificato”.

